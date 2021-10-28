تنفيذ 77% من أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الانتهاء من أعمال إحلال شبكات المياه والصرف الصحي بنسبة 77% من إجمالي 192 مشروعا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير قري الريف المصري.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده المحافظ أسبوعيا، لدراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، رافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، في حضور، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

تواجد الأجهزة التنفيذية على أرض الواقع لبحث متطلبات المواطنين

وأكد المحافظ أهمية تواجد الأجهزة التنفيذية على أرض الواقع لبحث متطلبات المواطنين والعمل على سرعة تنفيذها، مشدداً على المتابعة الدورية والمستمرة لنسب ومعدلات التنفيذ لكافة المشروعات كل بنطاق مركزه.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير لكافة الجهات المنوط بها تنفيذ الأعمال بصفة العموم، ولشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الغاز الطبيعي، وجهاز التعمير بصفة الخصوص، للإسراع في إنجاز الأعمال في تنفيذ المشروعات بنطاق المراكز المستهدفة من أعمال التطوير وتشمل 5 مراكز بإجمالي 192 قرية و757 تابع.

وناقش المحافظ، نسب التنفيذ، ومعدلات الآداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، حيث تم مناقشة المشروعات الجارية بقطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي – الأبنية التعليمية – مجمعات الخدمات – الكباري – الإسعاف – الصحة – الشباب والرياضة»، مشيراً إلى متابعة تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

وكان محافظ المنيا، أجرى جولة تفقدية خلال الأسبوع الجاري، بقرى مركز العدوة شمال المحافظة، حيث شملت الجولة المرور على محطة معالجة الصرف الصحي بقرية زاوية برمشا، وأعمال الصرف الصحي بقرية المسيد، وتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة تعليم أساسي المسيد، الوحدة الصحية بعطف حيدر للتأمين الطبي الشامل، كما تم معاينة موقع خدمات المجمع الزراعي، ومتابعة الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات بقرية عطف حيدر، مركز شباب قرية عطف حيدر، وتفقد إنشاء مركز شباب بني وركان، إحلال وتجديد مدرسة بني وركان الابتدائية، تأهيل الوحدة الصحية بني وركان.