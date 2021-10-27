الإنفلونزا الموسمية.. منشور رسمي حذّر من 5 تصرفات تنشر العدوى

قدّمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من المعلومات المهمة عن الإنفلونزا الموسمية وطرق انتقالها بين البشر، وكيفية الحد من انتشارها، في روشتة علاجية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ضمن جهودها لتوعية المواطنين بالأمراض والفيروسات وطرق الوقاية منها.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشورها التوعوي، أنّ الإنفلونزا الموسمية تنتقل بسهولة في الأماكن المزدحمة، حيث يسعل أو يعطس الشخص المصاب بالفيروس، موضحة أنّه يمكن الحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية، عن طريق تغطية الفم والأنف بمنديل، وغسل الأيدي بانتظام للتخلص من أي ميكروبات.

الصحة تحذّر من 5 أشياء تساهم في نشر الإنفلونزا الموسمية

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، 5 تصرفات خاطئة يجب الابتعاد عنها، وهي: «لمس العينين والأنف والفم، المخالطة اللصيقة للمرضى، التواجد في المناطق المزدحمة إذا كانت الإنفلونزا منتشرة في منطقتك، عدم تغطية الفم بمنديل أو بالمرفق عند السعال أو العطس، والتعقيم والتطهير بكثرة على الطاولات والمقابض ومفاتيح الإضاءة».

وفي سياق متصل، دعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم المواطنين وفقا للخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19).

ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، موضحة أنّ هناك ارتفاعا ملحوظا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة أمس، خروج 875 متعافيًا من كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 275637 حتى اليوم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بتوخي الحذر خلال الأيام المقبلة، بعد توقعات بدخول مصر في ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.