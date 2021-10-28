توفير 100 ألف فرصة تدريبية في الاتصالات.. تفاصيل ملتقى هواوي التوظيفي

نظمت هواوي تكنولوجيز، النسخة الثانية من المُلتقى التوظيفي الافتراضي لها، لتوظيف المواهب الشابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مصر HiRE2، تحت رعاية وزارة القوى العاملة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، بمشاركة أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي المُلتقى التوظيفي الافتراضي، HiRE 2021 استكمالاً للدور الذي يقدمه برنامج هواوي العالمي (iTB) في إطار تنمية وتطوير قدرات الكوادر المصرية الشابة، من خريجي الجامعات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدءً من تزويدهم بالبرامج التدريبية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل، على المستوى التقني والشخصي، انتهاءً بالمساهمة في توفير فرص عمل مناسبة، من خلال تفعيل التواصل بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وخريجي البرنامج التدريبي.

توفير 100 ألف فرصة تدريبية في قطاع الاتصالات

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة في كلمته في افتتاح المُلتقى، إنه في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة مصر 2030، التي ترتكز على القضاء على البطاله، أبرمت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بروتوكول تعاون مع كبرى الشركات العالمية، لتوفير100 ألف فرصة تدريبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي للشباب الخريجين، على رأس هذه الشركات شركة هواوي التي تنظم هذا المؤتمر، الذي يشارك به أكثرمن 50 شركة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير فرص عمل لخريجي أكاديمية هواوي، الحاصلين على شهادات هواوي الدولية المعتمدة.

وأوضحت الدكتورة إيمان عاشور، مدير المعهد القومي للاتصالات في كلمتها، أن اهتمام وزارة الاتصالات بإعداد كوادر من الشباب، قادر على التعامل مع التقنيات الحديثة، والمشاركة الفعالة في عملية التحول الرقمي، تزايد على نحو كبير، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في الاهتمام بتأهيل الشباب، لذا أطلقت الوزارة العديد من المبادرات، مع الشركات العالمية في هذا المجال لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل وخلق فرص عمل مناسبة له، ومنها بروتوكول تعاون مع هواوي مصر، لإعداد كوادر من المدربين للانتشار في كل أنحاء الجمهورية والوصول إلى أكبر عدد من المواهب المتميزة، الأمر الذي نتج عنه اعتماد 400 مُدرب معتمد، الذين بدورهم قاموا بتدريب أكثر من 15 ألف متدرب، ما يؤهلهم للحصول على فرصة العمل التي يطمحون إليها من خلال هذا الملتقى HiRE2.

العثور على المواهب من طلاب الجامعات المصرية

وأكد فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، أن رؤية برنامج هواوي بنك القدرات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (iTB) تتلخص في ثلاث مراحل، أولًا العثور على المواهب من طلاب الجامعات المصرية وحديثي التخرج، ثانيًا تدريب هذه المواهب، من خلال برامج تدريبية متنوعة، أما المرحلة الثالثة فتتمثل في فتح فرص عمل أمام تلك المواهب، من خلال تلك الفعاليات الخاصة بالتوظيف.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من مُلتقى التوظيف HiRE1، الذي أقيم افتراضيًا عبرالإنترنت، وحضره 40 شركة توظيف وقرابة 850 موهبة من الحاصلين على شهادات هواوي في التكنولوجيا، أثمر عن توظيف عدد كبير من خريجي برنامج هواوي، فيما يهدف HiRE2 إلى توفير أكثرمن 300 فرصة عمل أمام خريجي أكاديميات هواوي.