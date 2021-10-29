درجات الحرارة اليوم الجمعة 29-10-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة، على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار اليوم إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وهي «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ بالدقهلية، دمياط، بورسعيد»، وتكون الأمطار على تلك المناطق على فترات متقطعة بنسبة تتراوح بين 30 و50% تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 28 19

طنطا 29 20

شبين الكوم 30 20

دمنهور 30 20

بلطيم 29 20

مطروح 28 18

السلوم 27 14

سيوة 29 14

بورسعيد 28 23

دمياط 27 21

الزقازيق 31 20

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 21

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 31 22

نخل 29 15

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 25 13

الطور 29 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 32 22

مرسى علم 31 20

الفيوم 33 16

بني سويف 33 16

المنيا 33 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 16

قنا 34 17

الأقصر 36 18

أسوان 37 21

إدفو 35 20

أبو سمبل 35 24

الوادي الجديد 36 17

شلاتين 31 20

أبو رماد 30 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 29 20