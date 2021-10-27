وزيرة الثقافة توفد «الموسيقى العربية» للمشاركة بموسم الرياض

أوفدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، إلى المملكة العربية السعودية؛ لتمثيل مصر في مهرجان موسم الرياض بحفلين على مسرح محمد عبده يومي 29، 30 أكتوبر الجاري، بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

وبحسب بيان لوزارة الثقافة، أصدرته اليوم الأربعاء، فإن الحفلتين يحيهما نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مي فاروق وإيمان عبد الغني وأحمد عفت.

الفعاليات الابداعية بين مصر والسعودية أصبحت حاضرة بقوة

وأكدت عبد الدايم، أن الحفلين يأتيان ضمن خطط تعزيز التواصل الثقافي والفني بين البلدين الشقيقين، التي تشهد طفرة غير مسبوقة، لافتة إلى أن الفعاليات الإبداعية بين الدولتين أصبحت حاضرة بقوة في المشهد الثقافي العربي.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن المملكة تشهد حاليا ميلاد واقع حضاري يثمن قيمة ومكانة القوى الناعمة في صنع مستقبل أكثر إشراقًا، مشيدة بقدرة الأشقاء على تنظيم كبرى المناسبات الفنية والثقافية على نحو يؤكد مكانتها الإقليمية والدولية.

تفاصيل الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية

في سياق آخر، تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، لإطلاق الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا.

ويشارك في الدورة 30 فنانًا من دول «مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان»، و50 باحثا عربيا وأجنبيا.

ويتضمن حفل الافتتاح تكريم 18 شخصية أثرت في الساحة الفنية، وهم: من مصر الشاعر مدحت العدل، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار هشام نزية، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الأمين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي (تونس).