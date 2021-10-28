اختتام ورشة «تعزيز قدرات مفتشي العمل» للحد من الهجرة غير الشرعية 

اختتمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ورشة عمل تحت عنوان: «تعزيز قدرات مفتشي العمل على تحديد ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المستضعفين»، وذلك وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بتجارة المخدرات والجريمة، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقال ياسر سعيد، إن الورشة أقيمت تحت رعاية وزارة القوى العاملة، وفي إطار متابعة تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك من خلال تضافر الجهود والتعاون بين كل جهات الدولة لخدمة وتلبية احتياجات المواطن المصري، وفقا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد مدير المديرية خلال كلمته بجهود الأجهزة الأمنية في ضبط سماسرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الورشة انتهت إلى عدة محاور رئيسية تهدف إلى تفعيل دور مفتشي العمل في محاربة هذه الجرائم وأهمية الوقاية منها وآليات الإنقاذ والتوعية ضد مخاطرها.

حضر ختام الورشة هاريش فريك ممثلا عن مكتب الأمم المتحدة، وخالد النفادي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ونحمده محمد حسن مدير عام الشؤون الدولية والإقليمية بقطاع العلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة.