انطلاق مسابقة ملكة جمال العالم في شرم الشيخ بمشاركة 74 فتاة

شهدت مدينة شرم الشيخ، في محافظة جنوب سيناء، انطلاق مسابقة ملكة جمال العالم، اليوم الخميس، حيث فازت المدينة بتنظيم المسابقة العالمية بعد منافسة حامية مع عدة مدن سياحية حول العالم.

وقال اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شرم الشيخ فازت بتنظيم المسابقة لعدة أسباب، أبرزها أن السياحة بدأت تعود بقوة إلى المدينة مرة أخرى، والإجراءات الأمنية الاحترازية التي تطبق داخل المطارات والموانئ والفنادق لمواجهة فيروس كورونا، إلى جانب الأمن والامان الذي تتمتع به شرم الشيخ.

خط طيران «شرم الشيخ - الأقصر» يعمل على تنشيط السياحة بين أهم مدينتين في العالم

وأضاف «الشريف» أن السياحة الإيطالية بدأت تعود إلى سابق عهدها، وثمن قرار وزارتي السياحة والطيران الخاص بتشغيل خط طيران «شرم الشيخ - الأقصر»، لأنه يعمل علي تنشيط السياحة بين أهم مدينتين في مصر والعالم.

74 فتاة من مختلف أنحاء العالم تتنافس على اللقب وجولات سياحية للمتسابقات

وأكد السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء أن مسابقة ملكة جمال العالم تشهد منافسة بين 74 متسابقة للفوز باللقب، من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المسابقة تضم عدة مستويات ومراحل للتحكيم، وصولاً للمراحل النهائية، وحتى إعلان الفائزة بلقب ملكة جمال العالم في دورتها الـ49.

وتُقام فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم في أحد أجمل فنادق شرم الشيخ وأكثرها فخامة، وتستمر فعاليات المسابقة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

برنامج سياحي لملكات الجمال المشاركين

وقال حسام الشاعر، الخبير السياحي رئيس الشركة المنظمة، إنه جرى إعداد برنامج حافل للمتسابقات، يتضمن العديد من الفعاليات السياحية والاحتفالات الصباحية والمسائية، تتنافس فيها المتسابقات لإظهار مهارتهن في كافة الأنشطة.

وأضاف أن هناك زيارات للأماكن المختلفة في مدينة شرم الشيخ، ورحلة سفاري وسط الصحراء، ووسط جبال البحر الأحمر، ورحلات بحرية للاستمتاع بمياه البحر الأحمر وشعابها المرجانية ذات الألوان الرائعة والتمتع بالمناظر الطبيعية المحيطة.

حفلات ترفيهية واجتماعية وثقافية ضمن فعاليات المسابقة

كما سيجري تنظيم حفلات ليلية ذات موضوعات مختلفة، تٌقام يومياً ضمن فعاليات المسابقة، ومنها حفلات السبعينيات والثمانينيات، والحفلة الاجتماعية للتوعية ضد سرطان الثدي، وحفل رعاة البقر، والحفل العربي، واليوم الخاص بتبادل الثقافات من كل الجنسيات في الأكلات والملبس وغيرها من الموضوعات اليومية.

وأكد «الشاعر» أن حفل الختتام سيقام بمتحف شرم الشيخ، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، لإعلان الفائزة باللقب للعام الحالي.