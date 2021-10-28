تطعيم 1.7 مليون موظف في الجيزة بلقاح كورونا

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حققت خطوات متقدمة في تطعيم العاملين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات والمصالح الحكومية باللقاح المضاد لفيروس كورونا .

ووفقا لبيان صحفي للمحافظة، اليوم، أعلن «راشد»، عن تنفيذ خطة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية لتطعيم جميع العاملين في المصالح والدواوين الحكومية والمناطق الصناعية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذا القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، مؤكداً أن الدولة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة من الطعوم لتسهيل حصول المواطنين عليها.

إجمالي عدد من تلقوا لقاح فيروس كورونا 1.2 مليون مواطن

وأشار المحافظ أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا على مستوى المحافظة بلغ 1.2 مليون مواطن بالإضافة إلى 500 ألف مواطن من خلال الفرق المتحركة، الأمر الذى يحتم تكثيف المجهودات خلال الفترة المقبلة للوصول للأعداد المستهدفة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم، ووجه خلاله بتكاتف كافة أجهزة المحافظة لضمان انتظام العام الدراسي الجديد دون أي معوقات .

واطمأن محافظ الجيزة خلال اللقاء من الجهات التنفيذية على نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمراكز الصف وأطفيح مؤكداً ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال كما وجه المحافظ مديرية الري بتكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة من على جانبي الترع والمصارف مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز بالتعاون الكامل مع الأجهزة المعنية لرفع كافة المخلفات.

واطلع محافظ الجيزة علي تقرير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشأن تنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل والذي جاء فيه توفير22859 فرصة عمل دائمة من خلال 6250 مشروع بتمويل 173مليون جنيه.