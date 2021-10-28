«السياحة»: لا يوجد مطعم مغلق بسبب كورونا والمنشآت بدأت تتعافى اقتصاديا

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه لا يوجد حاليا أي منشأة أو مطعم سياحي مغلق بسبب التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، لافتا إلى أن كل المطاعم التي كانت مغلقة بسبب ظروف العمل والتشغيل إبان أزمة الجائحة، عادت للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة الماضية.

وأرجع «حسن»، إغلاق بعض المطاعم حتى الآن لأسباب إدارية، أو لصدور قرار بإغلاقها من قبل وزارة السياحة والآثار.

خسائر المطاعم بسبب جائحة كورونا

وأضاف لـ«الوطن»، أن المنشآت والمطاعم السياحية بدأت حاليا في التعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، وبدأت في تحقيق إيرادات جيدة وهامش ربح معقول، موضحا أن المطاعم تكبدت خلال العام الماضي خسائر مالية كبيرة بسبب مواعيد التشغيل والسعة الاستيعابية لاستقبال الزبائن بالمنشآت السياحية، والتي فرضتها ظروف الجائحة.

وذكر أن الموافقة التى صدرت الأسبوع الجاري بالسماح للمطاعم باستقبال الرواد وفقا لكامل سعتها الاستيعابية، سيسهم إلى حد كبير في زيادة الإيرادات المحققة خلال الفترة المقبلة.

بدء مرحلة التعافي من تداعيات الجائحة

ومن جهته، قال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن قطاع المطاعم السياحية بدأ في التعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا، لافتا إلى زيادة نسب إقبال المواطنين حاليا على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية خاصة في إجازات نهاية الأسبوع.

وأوضح أن كل الخدمات التي كانت تُقدم بالمطاعم والمنشآت السياحية قبل جائحة كورونا عادت كما كانت عليه، عدا تقديم الشيشة، مشيرا إلى أن الغرفة في إطار سعيها لعودة عمل المطاعم لما كانت عليه عام 2019، طالبت وزارة السياحة بمد موعد غلق المنشآت السياحية حتى الساعة الثالثة فجرا.

يشار إلى أن عدد المنشآت والمطاعم السياحية العاملة حاليا يصل لنحو 1100 مطعم سياحي، من مجموع نحو 1370 مطعما ومنشأة سياحية.