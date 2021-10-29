نيثارا تنفي انسحابها من فيلم شاروخان الجديد بسبب أزمة ابنه

نفت الفنانة الهندية نيثارا، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، عبر بعض المواقع الهندية، بشأن انسحابها من فيلم «باتان» لـ شاروخان، وتوقف تصويره بسبب أزمة ابنه أريان خان مع المخدرات، والقبض عليه مؤخرًا.

شائعة انسحاب «نيثارا» من فيلم شاروخان الجديد

ونشرت عدة مواقع هندية، أخبارًا تُفيد بخروج الفنانة الهندية نيثارا من فريق عمل الفيلم، واستبدالها بالنجمة الهندية سامانثا، اعتراضًا من الأولى على المشاركة في الفيلم، بعد أن تم القبض على أريان ابن شاروخان، وتورطه في قضية بيع وحيازة مواد مخدرة.

واستندت المواقع الهندية، على مصادر داخل فريق العمل، خاصة بعد أن توقف تصوير الفيلم بسبب أزمة ملك بوليوود للتفرغ لدعم نجله في أزمته، وإلغاء السفر إلى الخارج لاستكمال التصوير الخارجي، وذلك وفقا لما نشر بموقع «بينك فيلا» الهندي.

تفاصيل فيلم شاروخان الجديد «باتان»:

ويُعد فيلم «باتان» هو أول عمل يقوم به شاروخان بعد فشل فيلمه الأخير «زيرو» في عام 2018، ولذا توقف ملك بوليوود عن المشاركة قليلا ليستعد خوض السباق في بوليوود، واستعادة إنجازته ونجاحاته، ويشارك بالبطولة معه في الفيلم الجديد، النجمة الهندية ديبيكا بادكون، والنجم الهندي جون ابرهام، بالمشاركة مع ديمبل كابديا، وهو سيناريو وإخراج سيدهارت أناند، وهو نفس مخرج الفيلم الشهير «WAR»، للنجم الهندي ريتك روشان وتايجر شروف.

قصة فيلم «باتان» والميزانية

تدور أحداث فيلم «Pathan» حول ضابط المخابرات الهندية الذي يجسده شاروخان، وتلعب ديبيكا بادكون دور ضابطة شرطة، بينما يقوم جون ابراهام بدور أحد رجال المافيا الروسية، وهو فيلم أكشن من الطراز الأول، وسف يكون هناك مشاركة للفنان سلمان خان، كضيف شرف، على خلفيته بفيلم تايجر زندهي، وتترواح ميزانية الفيلم من 250 مليون روبية «كرور» إلى 500 مليون روبية، ويعد من الأفلام الأعلى أجرا في عالم بوليوود.

وعلى صعيد آخر، قام أحد أصدقاء شاروخان بنشر صور الفنان البوليودي مع زملائه من الوسط الفني، قبل قرار قبول الكفالة لنجله أمس الخميس، في محاولة منه للتظاهر بالصمود في أزمة نجله، وتبدو ملامح الحزن والانشغال الفكري على وجهه، حيث علق البعض في التعليقات، أنه يحاول أن يشعر جمهوره أنه مازال مبتسما، لكن القلق يعلو وجهه.