التفاصيل الكاملة لحبس ابن شاروخان بقضية مخدرات وخروجه بكفالة

أصدرت المحكمة الهندية العليا «دوشيانت ديف»، اليوم الموافق الخميس 28 أكتوبر عام 2021، قرار بخروج آريان خان بكفالة، بعد أن تم استمرار حبسه لأكثر من ثلاث أسابيع بسجن «ارثر» في مومباي، بعد القبض عليه يوم 3 أكتوبر واتهامه ببيع وحيازة مواد مخدرة، إليكم التفاصيل الكاملة لحبس ابن شاروخان.

التفاصيل الكاملة لحبس ابن شاروخان بتهمة بيع وحيازة مواد مخدرة

وتبدأ التفاصيل الكاملة لحبس ابن شاروخان من عقد أول جلسة لـ«آريان خان ابن شاروخان»، في يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر عام 2021، وتم رفض كفالته واستمرار حبسه مما آثار غضب محبين شاروخان الملقب بملك بوليوود، وتجمهر محبية أمام منزله المعروف باسم «مانت» في مومباي، بجانب دعم بعض نجوم بوليوود، لشاروخان ونجله في أزمتهم، وخاصة سلمان خان وسونيل شيتي، وريتك روشان.

ومن ثم تم تحديد موعد آخر لعرض آريان خان على المحكمة العليا يوم 20 أكتوبر 2021، وتم رفض كفالته للمرة الثانية، مما آثار غضب الجميع، وشعورهم بتعمد استمرار حبسه، بالرغم وجود دلائل تفيد بعدم تورطه، وكان قرار المحكمة بناء أنهم يحتاجون لمزيد من الوقت لنظر في كفالته، وانتهي الأمر باستمرار حبس ابن شاروخان.

محامي آريان خان عن أزمة موكله: «مؤامرة ومحاولة تشهير»

وقد قام المحامي الخاص باريان خان ابن شاروخان، ساتيش مانيشيندي، بتصريحات لوسائل الإعلام الهندي، عقب المرافعة يفيد بأنة منذ إلقاء القبض على موكله، لم يتم استجواب آريان سوى أول يوم فقط، وعلى مدار الأيام التالية لم يتم التحقيق معه.

واستنكر المحامي، رفض المركز الوطني الهندي، الإفراج عن موكله بكفالة واستمرار حبسه احتياطيًا؛ مستندًا إلى عدم وجود سوابق لدى المتهم، والجريمة المتهم فيها ليست خطيرة، مؤكدًا أن ما يحدث مع نجل الفنان العالمي ما هو إلا محاولة تشهير ومؤمراه.

موقف نجوم بوليوود مع حبس ابن شاروخان بين مؤيد ومعارض

اختلف الأمر بين نجوم بوليوود بين مؤيد ومعارض، مع أزمة استمرار حبس ابن شاروخان، ورفض كفالته أكثر من مرة، ومنهم من التزم الصمت، مثل النجمة الهندية كاجول، أقرب أصدقاء شاروخان، وتعجب جميع المتابعين للقضية عدم تعليقها واستمرارها بالاحتفال بالأعياد دون توجيه كلمة دعم أو زيارة أو ما شابه لأجل صديقها ودعمه في أزمة نجله.

بينما ذهب كلا من سلمان خان وسانجاي دوت وسونيل شيتي إلى منزل صديقهم ملك بوليوود شاروخان، لدعمه في أزمة ابنه مع المخدرات.

وعلى الصعيد الآخر، حرص النجم الهندي ريتك روشان، على توجيه رسالة لأريان خان لدعمه، ومساندته، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ولم يكتف بذلك بل حرص على حضور مرافعة اريان خان أمس، وقد أدلى بتصريحات تهاجم القضاء في التباطؤ في قبول الكفالة، بعد أن تم تأجيل المحاكمة أمس، وفقًا لما صرح به أثناء لقائه مع الصحفية الهندية فاي ديسوزا.