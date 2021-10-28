فحص مليونين و250 ألف طالب بمبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية

قال الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية، إن المبادرة انطلقت منذ أسبوعين، وتستهدف فحص 15 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية، بهدف القضاء على أمراض سوء التغذية في هذه المرحلة السنية، لافتا إلى أنه جرى فحص 2 مليون و250 ألف طالب حتى الآن.

خدمات المبادرة ممتدة طوال العام

وأضاف «سمير»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أن أعمال المبادرة مستمرة لحين الانتهاء من الفحص الكامل للطلاب على مدار العام الدراسي بأكمله، كما أن خدمات المبادرة ممتد طوال العام.

تنظيم دورة ثانية لأعمال الفحص للطلاب المتغيبين

وأوضح أنه بالنسبة للطلاب المتغيبين سيتم تنظيم دورة ثانية لأعمال الفحص، وإذا تخلف عن هذه الدورة أيضا يمكنه التواصل مع رقم 106، وهناك سيتم توجيهه لأقرب عيادة للتأمين الصحي لتلقي الخدمة، متابعا: «أي طالب يعاني من أمراض الأنيميا أو التقزم أو السمنة يستطيع التوجه لأقرب عيادة للتأمين الصحي».

الحالات الإيجابية تصرف لها العلاج المجاني

ولفت إلى أن الحالات الإيجابية التي يُكتشف إصابتها بالسمنة أو التقزم أو الأنيميا يتم تسليمها «كارت» مدون فيه كل القياسات الخاصة بها وبياناتها، ويتم توجيهها لأقرب عيادة تأمين صحي، بخصوصية تامة، وهناك يُجرى استقبال الحالة وإعادة الفحص والتأكد من أرقامها التي جرى قياسها، ووضع برنامج علاجي خاص بها، ويصرف لها علاج بالمجان، كما يتم متابعتها.

تفاصيل المبادرة

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف هذا العام فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.