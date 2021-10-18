مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية تستهدف 10 آلاف طالب بجنوب سيناء

قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن أمراض سوء التغذية، انطلقت ببعض مدارس المحافظة، اليوم، مشيرا إلى تقسيم المدارس إلى مرحلتين، الأسبوع الأول يبدأ من اليوم وحتى الأربعاء، ويستهدف الكشف على 4500 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية، وتشمل 8 مدارس ابتدائية.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن الحملة الثانية تبدأ الأسبوع المقبل وتستهدف الكشف على 5500 طالب وطالبة، وتستهدف المبادرة 15مدرسة، مشيرا إلى متابعة الطالب الذي تثبت إصابته بصفة دورية بعد تحويله للجهات المختصة.

ولفت إلى أن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أكد أن المبادرة انطلقت اليوم الأحد وتستمر خلال أيام الدراسة حتى الانتهاء من فحص جميع المستهدفين من الطلاب وبدأ العمل اليوم بمدارس السلام برأس مسلة ومحمد فريد بأبو صويرة بمدينة رأس سدر وبمدرسة التحرير بوادي مندر بشرم الشيخ ومعهد ومدرسة الكيلو 9 بأبو زنيمة والمعهد الأزهري بحي السلام بأبو رديس ومدرسة مصطفى كامل بوادي ميعر بطور سيناء.

وأوضح أن المبادرة تأتي تحت شعار «100 مليون صحة»، وتستهدف الكشف على جميع الأطفال من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي بجميع مدارس المحافظة سواء مصريين أو غير مصريين بجميع المدارس بحضر وقرى ووديان المحافظة، بهدف الحفاظ علي صحة الطلاب، والكشف عن السمنة من خلال قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم، والكشف عن التقزم من خلال قياس طول الطفل ومقارنته مع معدلات النمو الطبيعية الخاصة بعمر الطفل .