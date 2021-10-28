الطفل آدم رمضان: عايز أبقى قائد زي الرئيس السيسي

أكد الطفل آدم محمود رمضان، أحد الفائزين في مسابقة المشروع الوطني للقراءة، أنه يتمنى أن يكون قائدًا مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي: «عايز أطلع قائد أو رئيس مؤسسة أو أبقى في يوم رئيس جمهورية زي الرئيس عبدالفتاح السيسي».

الطفل آدم: أحب قراءة السير الذاتية

وأضاف آدم خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أنه يحب قراءة السير الذاتية، وذكر عدد من الكتب: «بحب أقرأ السير الذاتية، وقريت لنجيب محفوظ ولويس برايل، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كتاب قصتي، وناوي أقرأ لشكسبير ولهاري بوتر قصص».

وأكد الطفل أنه لا يجلس كثيرًا على الإنترنت: «ممكن أقعد نص ساعة في اليوم على الإنترنت في الدراسة، وممكن في الإجازة ساعتين، وممكن أقرأ من خلاله».

هحاول أخلي التعليم ممتع

وتحدث «آدم» عما سيفعله حينما يتولى منصب رئيس الجمهورية، قائلا: «هحاول إني أوحد الدول العربية، وأخلي التعليم ممتع»، لافتًا إلى أن والدته تحضر الدكتوراة في مجال متعة التعليم.

وأبدى الطفل رأيه في التعليم الحالي، مؤكدا أنه «ممتع بس أنا مش عايزه بالطرق التقليدية، أنا عايزه يبقى فيه أنشطة، وكل العلوم تبقى معتمدة على التجارب».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أجرى مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، أثنى خلالها على الطفل أحمد تامر، الذي أتم حفظ القرآن الكريم، وعمره 5 سنوات ونصف، ودعاه لقراءة القرآن في أول افتتاح رئاسي مٌقبل.