تراجع أسعار الغاز بأوروبا بعد تدخل الرئيس الروسي

تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، بنسبة 6%،وذلك بعد أن أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليمات لشركة «جازبروم» الروسية بزيادة إمدادات الغاز الروسي لمحطات التخزين الأوروبية، بحسب «وكالة أنباء نوفوستي الروسية».

تراجع أسعار الغاز في أوروبا

كما سجلت الأسعار، صباح اليوم، تراجع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 6%، إلى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، كما أن أسعار الغاز في أوروبا قد هبطت الأيام الماضية بنسبة 3% إلى 1014.8 دولار لكل ألف متر مكعب.

وذكرت وكالة «نوفوستي» أن الرئيس بوتين أصدر توجيهات لشركة «جازبروم» بزيادة إمدادات الغاز لمحطات التخزين الأوروبية، وذلك بعد الانتهاء من ملء خزانات روسيا تحت الأرض.

جهود روسيا لحل أزمة الطاقة بأوروبا

وأضاف بوتين، عبر التلفزيون الروسي أن هذه الخطوة ستسمح بالالتزامات التعاقدية بشكل ثابت ومتوازن، لإمداد الغاز إلى الشركات في أوروبا خلال فصلى الخريف والشتاء، بالإضافة إلى إيجاد وضع أكثر ملائمة بشأن سوق الطاقة في أوروبا.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم، «اليكسي ميلر»، إنه استجابة لأوامر الرئيس بوتين، فإنه من المتوقع زيادة تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا بداية من 8 نوفمبر المقبل، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

وكان وزراء الطاقة الأوروبيين، قد عقدوا اجتماعًا طارئًا، في مدينة لوكسمبورغ، الثلاثاء الماضي، لمناقشة كيفية التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز، ويأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم مع عودة حركة الاقتصاد في العديد من الدول بعد توقف طويل تسبب به فيروس كورونا، فيما رفضت أكثر من 10 دول من بينهم ألمانيا مقترحات فرنسية وإسبانية بإدخال إصلاحات سوقية عميقة.

وفي سياق متصل، يشهد سوق الغاز الأوروبي أزمة في ظل ارتفاع الطلب على الوقود الأزرق وتراجع مخزونات الغاز في المستودعات الأرضية بحلول فصل الشتاء.