حكاية الطفل أحمد وسر تعلقه بكتاب الله.. الأب خطيب وإمام والأسرة داعمة

بصوت عذب وتلاوة عطرة، جلس الطفل أحمد تامر، صاحب الـ8 سنوات يتلو آيات كتاب الله، التي أتم حفظه كاملا في عمر 5 سنوات، ليتفاجأ خلال تواجده في لقاء تليفزيوني بمداخلة هاتفية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليدعمه ويكرمه على الهواء مباشرة، ويتحدث معه بروح الجد إلى حفيده، ويدعوه إلى التواجد معه في أقرب افتتاح رئاسي قادم، وهو ما أدخل البهجة على قلب أسرة الطفل وأهالي قريته.

وخلال الساعات الأخيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مداخلة الرئيس مع الطفل أحمد تامر، وتكريمه للطفل النابغ، وهو ما أثار التساؤلات حول قصة صاحب الـ8 أعوام، وكيف أتم حفظ القرآن الكريم كاملا في عمر قصير.

نشأة الطفل أحمد

في ريف محافظة الشرقية، وبالتحديد قرية شنبارة التابعة لمركز أبو حماد، وٌلد الطفل أحمد تامر، الذي لعبت أسرته دورًا كبيرًا في إدخال حب كتب الله إلى قلبه، إذ كانت والدته تساعده منذ الطفولة على حفظ القرآن الكريم، وكذلك والده الخطيب والإمام بوزارة الأوقاف، وعمته «أميرة»، إلى أن أتم حفظ كتاب الله كاملا بالتجويد في عمر خمس سنوات ونصف، على يد الشيخ محمد على سليمان، وهو الأمر الذي لم يكن سهلا على غيره.

براعة «أحمد» في الحفظ، جعلته يُسمع جزأين بالتجويد يوميًا إلى شيخه، ليحصل بعدها على المركز الأول بمسابقة شيخ الأزهر، ونفس المركز على مستوى المحافظة، بجانب تلاوته آيات القرآن الكريم بشكل يومي في الإذاعة المدرسية، حيث لا يقضي الطفل وقتًا كبيرًا في اللعب مع الأطفال، أو استخدام الهاتف المحمول لمدة تزيد عن الساعة يوميًا، إذ يأمل أن يكون طبيبًا عندما يكبر.

الأب: «نفسي أشكر الرئيس السيسي»

ومن خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وجه والد الطفل «أحمد» رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تكريمه لنجله، قائلا إن حديث الرئيس معه نجله شرف كبير لهم وتكريمًا للعائلة بالكامل: «مكناش نتخيل مداخلة سيادته.. جت من عند ربنا»، لافتًا إلى أنهم تفاجأو بمكالمة الرئيس: «كان نفسي أكون مع أحمد على الهوا علشان أشكر سيادته».

وتحدث الطفل صاحب الـ8 سنوات قائلا، إن والديه وعمته ساعدوه على حفظ القرآن، بينما تعلم التجويد على يد الشيخ محمد على سليمان: «فضلت في الفاتحة أسبوع وبعدين دخلت على البقرة، وكنت باخد نص صفحة، وبعدين أسمع كل يوم الربع الجديد والقديم».

حديث السيسي مع الطفل أحمد

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة مع الطفل أحمد تامر، خلال استضافته ببرنامج «يحدث في مصر» المٌذاع على شاشة «إم بي سي مصر»، ليشيد بالطفل صاحب الـ8 أعوام حافظ القرآن، قائلا له: «يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك ويكملك بخير ويحميك أنت وأسرتك، وبهنئ والدك ووالدتك، يا أحمد عارف أنت حافظ إيه، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى أعز كلام وافضل كلام واكرم كلام، وأطيب كلام، البركة كلها معاك».

ووجه الرئيس الدعوة للطفل أحمد، للتواجد في الافتتاح الرئاسي القادم: «الدعوة ليك يا أحمد في الافتتاح اللي جاي تيجي تشرفنا ونسعد بيك علشان تقرأ لينا، والبركة تحل علينا بفضل ربنا سبحانه وتعالي»، مستكملا بسؤاله عن ما إذا كان ينقصه شيء:

وفي ختام مكالمته، شدد على الطفل أحمد تامر أن يخبره بما ينقصه حتى يتحقق له، ولكن الطفل لم يطلب منه شيئًا، ليتابع الرئيس حديثه للطلف الذي لم يطلب شيئًا: «متتحرجش مني ولا تتكسف يا ابني، يفكر زي ما هو عايز وأنا تحت أمره»، كما تحدث إليه بصفة الجد إلى حفيده: «أنا زي جدك يا أحمد، مش ممكن نقدر نحقق اللي وصلنا ليه إلا لما ندعم المواهب ونرعاها».