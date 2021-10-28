«عليا الوفد» تفوّض أبو شقة في اتخاذ اللازم لحماية الحزب

فوّضت الهيئة العليا لحزب الوفد بالإجماع، المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، لاتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة الحزب سواء بفصل المتجاوز، أو اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك خلال اجتماعه اليوم بأعضاء الهيئة العليا للحزب، وأعضاء المكتب التنفيذي، لعرض ومناقشة بعض الملفات الخاصة ببيت الأمة.

تشكيل اللجان وفق لائحة الحزب

وقال أبو شقة في بيان للحزب، إن قيادات حزب الوفد، يضعون في المقام الأول مصلحة الحزب مجردة، بعيدة عن المشاعر والأشخاص والعلاقات، ليكون أقصر طريق إلى الحقيقة، مشيرا إلى أن الانتخابات النيابية، أسفرت عن حقيقة مؤلمة بالنسبة لتشكيل لجان الحزب، وهو ما ليس عيبا لأن نصارح أنفسنا بهذا الشكل.

وأوضح أن الحزب كان أمام تشكيلات للجان كانت مفزعة، فكانت لجنة القاهرة على سبيل المثال دون 17 تشكيلا، لذلك كانت النتائج مفزعة، وكنا في حاجة إلى علاج جذري، وليس مجرد مسكنات، ولم أكن لأتدخل في لجنة واحدة، لنكون أمام لجان حقيقية بحسب المسئولية السياسية واللائحية، التي تقع على رئيس الحزب كمسئول عن ذلك، بحسب نص المادة 20 من اللائحة الداخلية للحزب، مضيفًا أن تشكيل اللجان وفق لائحة الحزب تشكل من رئيس الحزب، وذلك بعد العرض على المكتب التنفيذي، لتكون المكاشفة هي أقصر طرق للحقيقة.

مؤامرات سابقة لضرب الحزب

وأضاف رئيس الوفد أن الحزب له تاريخ بمواقفه وأساسه ولائحته الداخلية، وهو ما يستدعي أن نعمل جميعا لمصلحة الحزب، من أجل إعادة تشكيل حقيقي للجان يراعى فيها مصلحة الحزب مجردا عن أي مصلحة شخصية، لنكون أمام لجان فعلية، بعد تدقيق كامل لكل عضو في كل لجنة من المكتب التنفيذي والهيئة العليا دون مجاملات.

وتابع: لن نسمح بأي تجاوزات بأي صورة من الصور، فهناك قانون يحكمنا، ومن يطلق شائعات ويبث الأخبار الكاذبة بأي صورة من الصور، ويجري تداولها فلن نقف مكتوفي الأيدي أمامه، فهي مؤامرات ضد الحزب كانت استكمالا لمؤامرات سابقة لضرب الحزب في شرف سيداته ولم نفعل شيئًا سوى الالتزام بالإجراءات القانونية.

وأردف أن كل من سيثبت أنه متواصل على موقع تواصل اجتماعي، ويحاول اقتراف هذه الأمور، سيجري فصله وملاحقته قانونيا، لنحافظ على مسيرة الحزب دون تعثر، فتحملنا الكثير حماية لهذا الحزب من الفوضى، وأصبح مفهوما لدى الجميع المؤامرات من الفاعل الأصلي أو المحرض.

أي قرار يصدر من الجريدة يعرض على رئيس الوفد

وفوضت الهيئة العليا رئيس الوفد، للتعامل مع تلك الأمور سواء بالفصل، أو اتخاذ الإجراءات القانونية حماية للحزب.

وأكد أبو شقة أنه لا توجد صناديق خاصة، لافتا إلى أن التعامل الوحيد مع أمين صندوق ومراقب الحسابات بالحزب، وأن أي قرار يصدر من الجريدة، يعرض على رئيس الوفد أولا، مشيرا إلى أنه جار تحصيل المبالغ المستحقة، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية، ووافقت الهيئة العليا على تشكيل بعض اللجان.