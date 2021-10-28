إنجازات «مصر للطيران» في مجال التنمية المستدامة لتعزيز الأداء البيئي

نشرت مصر للطيران، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيديو» بشأن ما حققته الشركة الوطنية من أعمال في مجال التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والحلول المبتكرة لتعزيز الأداء البيئي، وخفض الانبعاثات أسوة بالاتجاه العالمي لشركات الطيران الكبرى، كما نشرت فيديوهات من قبل الرؤساء التنفيذيين، خاصة بموضوع التنمية المستدامة وأداءها البيئي في خفض الانبعاثات.

التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة حديث العالم

وأكد الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران خلال الفيديو، أن التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، يعد حديث العالم وعلى قائمة أولوياتنا، في ظل نقص الموارد الطبيعية على المستوى العالمي، وقد ساعدنا الاستثمار في تعزيز أسطولنا بطائرات حديثة من تحسين التشغيل واستهلاك الوقود، وساهم ذلك في تقليل استهلاكنا للوقود بنسبة 20%، مما ساعد على خفض العوامل المؤثرة على التغير المناخي، بالاضافة إلى إدارة المخلفات بالشكل الأمثل في إعادة تدوير المواد المستخدمة، وخفض استهلاك المواد البلاستيكية، وأيضا الاعتماد على الطاقة النظيفة، من خلال المباني صديقة البيئة، مثل مستشفى مصر للطيران والبحث في مجال الاعتماد على الطاقة الشمسية، مما يؤدي إلى تقليل الوطأة الحرارية ودراسة استخدام الوقود المستدام.