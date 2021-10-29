الإفتاء: حالة واحدة يشترط فيها إخبار الزوجة بالزواج من أخرى

كثرت التساؤلات حول حكم عدم إبلاغ الزوج لزوجته من زواجه مرة أخرى، وذلك بعد تريند الفتاة التي اكتشفت أن خطيبها متزوج عليها ولديه أولاد، وحمل التريند هاشتاج «إسلام برجر».

الإفتاء توضح حكم إخفاء «الزواج الثاني» على الأولى

وأجابت دار الإفتاء أنها أوضحت الحكم في فتوى سابقة، أنه وفقًا للشرع يعد الزواج صحيحًا إذا تزوج الرجل مرة أخرى دون إعلام الزوجة الأولى.

وأوضحت دار الإفتاء أن هناك حالة واحدة يشترط فيها إبلاغ الزوجة بالزواج، وهذه الحالة هي إذا كان عقد الزواج الشرعي يشترط عليه أن يكتب عنوان زوجته الأولى لكي يرسل إليه القاضي أو الجهة المختصة بتوثيق الزواج، وذلك ليعملوا زوجته الأولى بأنه تزوج بامرأة أخرى حتى يكون لها حرية الاختيار في أن تبقي معه من عدمه.

علي جمعة: زواج الرجل من امرأة ثانية مباح

و بدوره أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن زواج الرجل من امرأة ثانية مباح شرعا، واشترط العدل والمساواة بين الزوجات، كما ورد في قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».

مركز الأزهر العالمي للفتوى: الإسلام لم يجعل علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية

كما وضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، هذه التساؤلات ايضاً، و أكد أن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته تشترط العدل بين الزوجات، كما تضمنت الفتوى الصادرة عن مركز الأزهر الفتوى العالمي قول الله تعالي: "وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً"، كما أن الإسلام لم يجعل علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه كل الآثار الشرعية للزواج.

عضو لجنة الفتوى بالأزهر: يجب عليه أن يخبر زوجته إذا أراد أن يتزوج غيرها

من جانبه صرح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر لـ الوطن، أن الزوج يجب عليه أن يخبر زوجته إذا أراد أن يتزوج غيرها او كان متزوج عليها، و الدليل على ذلك هو واجب العشرة التي بينهم و واجب الوفاء، فكيف بعد أن أقضى مع زوجته مدة كبيرة من الزمن أن يخون هذه العشرة.