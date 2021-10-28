أول تعليق من عائلة شاروخان بعد خروج أريان خان من السجن: لم نعد نتحمل

دخلت جوري خان زوجة الفنان الهندي شاروخان، في حالة انهيار شديدة، بعد سماعها نبأ الإفراج عن نجلها، معلقة: «لم أعد أتحمل أكثر من ذلك، وعودة شقيقته سوهانا خان، من الولايات المتحدة الأسبوع المقبل احتفالًا بعودة أخيها وعيد ميلاد والدها ملك بوليوود»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «IMWBUZZ» الهندي.

دخول جوري خان في نوبة صراخ هستيري

وكشف مصدر مقرب من العائلة، أن شاروخان، تقبل الأمر بهدوء تام؛ ولكن جوري خان صرخت بهستيرية بعد سماعها الإفراج عن نجلها بعد كل هذه المدة، واستمرار حبسه لـ أكثر من ثلاث أسابيع، بسجن «آرثر»، في مومباي.

يذكر أن ألقي القبض على أريان خان ابن شاروخان، يوم 3 من أكتوبر 2021، بعد أن جرى ضبطه في سفينة محملة بالخدرات، واتهامه ببيع وحيازة مواد مخدرة.

رفض كفالة أريان خان مرتين

وجرى رفض كفالة أريان خان مرتين، من قبل المحكمة العليا في مومباي، وبالرغم من كل الدلائل والإثباتات التي قدمت من محامي ابن شاروخان عن براءته، وأيضا نتيجة التحاليل الخاصة به عن التعاطي جاءت سلبية، فأنه جرى قبول كل ذلك بالرفض.

مما دفع لانزعاج محبين وأصدقاء شاروخان من داخل وخارج الوسط الفني، وكان آخر تعليق من النجم الهندي ريتك روشان أمس، في أثناء حواره مع الصحفية الهندية ديسوزا، عن عدم العدل بالتعامل مع أريان، بسبب رفض كفالته من قبل، وتأجيل المحاكمة أكثر من مرة.

وأشار ريتك روشان إلى أن القاضي نيتن سامبر، أصدر قرارًا بقبول الكفالة لأشخاص عديدة وكانت بحوزتهم مخدرات، ولكن أريان خان لم يتم ضبطه بحوزته مواد مخدرة، وأن الأمر معه غير عادل.