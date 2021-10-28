السجن 10 سنوات لعامل بتهمة «هتك عرض طفل» في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثالثة، بمعاقبة عامل يقيم بمركز سيدي سالم حضورياً بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفل لم يتجاوز عمره 12 عاماً بالتحايل، وهتك عرضه بالقوة.

كما قررت هيئة المحكمة، في جلستها مساء اليوم الخميس، إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبد الله عبد الكريم، وعمرو محمد الششتاوي، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية رقم 22728 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 3332 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى يوم 14 أكتوبر 2020، بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يتهم المدعو «م. ع. ي. ر.»، 23 سنة، عامل، يقيم بإحدى القرى التابعة لمركز سيدي سالم، بخطف طفل لم يتجاوز عمره 12 عاماً، عن طريق التحايل، بأن استدرجه إلى منطقة غير مأهولة على الطريق العام، وحسر عنه ملابسه، وهتك عرضه بالقوة، وارتكب جريمته محدثاً بعض الإصابات بالطفل.

السجن لفلاح هتك عرض طفل بإحدى قرى دسوق

وفي وقت سابق، قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، بمعاقبة فلاح غيابياً، بالسجن لمدة 15 سنة، عما أسند إليه بهتك عرض طفل بالقوة، من خلال التعدي عليه بالضرب، وألزمته المحكمة المصاريف الجنائية.

وجرى إحالة المتهم ويُدعى «فهيم م. ي. ش.»، 18 سنة، فلاح، يقيم بقرية «محلة مالك»، التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة الجنايات، بتهمة أنه في يوم 20 نوفمبر 2020 بدائرة مركز شرطة دسوق، هتك عرض طفل بالقوة، بأن استغل تواجده بمفرده داخل أحد مساجد بالقرية، وتعدى عليه بالضرب، وحسر عنه ملابسه، وهتك عرضه بالقوة.