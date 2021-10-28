محمد علام يطرح البرومو التشويقي لـ«سداح مداح» للفنان محمد نور

طرح النجم محمد نور، منذ قليل، أحدث أغنياته بعنوان «سداح مداح»، وهي أول أغنيات ألبومه الجديد «الحب» الذي يطرحه خلال الفترة المقبلة على جميع المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

«سداح مداح» من كلمات وألحان عزيز الشافعي

«سداح مداح» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع إسلام ساسو، وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وميكس وماستر ياسر أنور وهي أول أغنية من ألبوم «الحب»، الذي يتعاون فيه «نور» مع عدد من أهم صناع الأغنية بالوطن العربي، ويجري طرحه على فترات خلال الفترة المقبلة.

أول أغنيه من ألبوم «الحب»

كما يستعد نور لطرح أغنية «القمة» من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان محمد نور، توزيع وهندسة صوت ومكساج زووم، وحرص صناعها بتوجيه من دكتور إسلام محمد ودكتور إسلام وصفي، على بث الحماس في نفوس الشباب لتشجيعهم على النجاح وتحقيق الأحلام والأهداف وسوف يقوم بغنائها النجم محمد نور على مسرح «كلاي ماكس»، في يوم الافتتاح المقرر له الرابع من شهر نوفمبر 2021.

وحرص محمد نور على نشر مقطع مصور أثناء غنائه أغنية «القمة»، من أحد تجمعات التحضير لمؤتمر «كلاي ماكس» معلقا «قريبا أغنية القمة من كواليس أغنية القمة شركة Jeunesse Kaizen organization مع الحفل والمؤتمر الأكبر في الشرق الأوسط يوم 4 و5 و6 نوفمبر في ستاد القاهرة الصالة المغطاة، أنتو مش متخيلين المجهود الجبار المبذول في المؤتمر كل الشكر والتقدير للدكتور إسلام محمد والدكتور إسلام وصفي وكل فريق العمل المحترمين».