التنمية المحلية: استرداد مليون متر من أملاك الدولة خلال الموجة 18

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تستهدف 8245 فدانا، تمهيدا لإعادة استخدامها واستثمارها بشكل أفضل من خلال الوزارت والجهات المعنية مثل وزارة الأوقاف، لافتا إلى أن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أكد على المحافظين ضرورة منع التعدي على هذه الأراضي مرة أخرى.

أكثر المحافظات استردادا للأراضي على مستوى الجمهورية

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «Extra News»، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن أكثر المحافظات التي تم استرداد الأراضي بها كانت الوادي الجديد ثم الشرقية ثم أسيوط ثم الفيوم ثم بني سويف ثم قنا ثم باقي المحافظات المصرية.

حرص الدولة على الاستثمار الاقتصادي الجيد للأراضي المستردة

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المرحلة الثانية من الموجة الثمانية عشر حتى أمس شهدت استرداد مليون متر مربع، وإزالة 9458 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، موضحا أن الدولة حريصة على الإدارة الاقتصادية الجيدة للأراضي سواء كانت صالح للزراعة أم للبناء.