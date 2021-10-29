تفاصيل إصابة مسنة وشاب في انفجار أسطوانة غاز أثناء تجهيز الطعام

على كرسي متهالك فى مواجهة المنزل المنهار، جلس «عم شحتة»، الرجل المسن صاحب الـ 65 عامًا، واضعًا رأسه بين كفيه، كادت دموعه أن تتساقط لولا مساندة الأهالى والشباب من حوله بكلمات الصبر والرضا، وهم يخبرونه بأن زوجته المسنة صاحبة الـ 63 سنة بخير، وأنها تخضع للرعاية الطبية داخل المستشفى بعدما انفجرت انبوبة البوتاجاز داخل شقتهما المستأجرة بالطابق الأول من المنزل عصر أمس الخميس، أثناء تجهيزها وجبة الغداء، فالأطباء أخبروهم بأن إصاباتها طفيفة وليست هناك خطورة علي حياتها.

والتقطت كاميرا «الوطن»، بثًا مباشرًا من موقع انفجار انبوبة بوتاجاز داخل إحدى الشقق السكنية بشارع سليمان هريدي بمنطقة بولاق الدكرور، حيث روي أحد شهود العيان كواليس الواقعة.

ماذا حدث فى الرابعة عصرًا ؟

كانت الساعة تقترب من الرابعة عصرًا، حينما فوجئ أهالى شارع سليمان هريدي بمنطقة بولاق الدكرور، بسماع دوى انفجار حيث كان الصوت مرتفعًا، على الفور أسرع الجيران محاولين اكتشاف الأمر ليفاجئوا بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة مسن يدعى «عم شحتة»، بالطابق الثانى من المنزل المكون من طابق أرضي ودور أول.

بمجرد سماع الانفجار كان يقف شاب ثلاثيني بالشارع وبالقرب من المنزل يقوم بتنظيف مركبة «توك توك» خاصة به، تركها سريعًا وصعد الى الطابق الثانى، وكل هدفه إنقاذ السيدة المسنة الموجودة بداخل الشقة بالطابق الأول بعد انفجار اسطوانة البوتاجاز، حيث كانت بمفردها داخل المنزل، فزوجها كان بالخارج، ونجلها كان قد توجه الى عمله.

سقوط جزء من سقف

بمجرد دخول الشاب، وجد زوجة «عم شحتة»، وتبلغ من السن 63 سنة، ملقاة أرضًا وبها إصابات فى أنحاء متفرقة من جسدها، فحملها سريعًا محاولًا إخراجها من داخل العقار، وأثناء حملها سقط عليه جزء من سقف العقار، مما تسبب فى إصابته بـ «سيخ» اخترق القفص الصدري له مما تسبب له فى اصابات بالغة.

تدخل الأهالى

تجمع شباب المنطقة وحملوا الشاب المصاب وحملوا السيدة المسنة، وأبلغوا الاسعاف ورجال الحماية المدنية، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وجبة غداء وتسرب غاز

تكشف الوقائع أن السيدة المسنة صاحبة الـ 63 عامًا، كانت منشغلة داخل المطبخ، تقوم بتجهيز الأكل، ولكنها لم تنتبه لوجود تسرب غاز بأسطوانة البوتاجاز، بعدها تركت غرفة المطبخ، لتدخل غرفة جانبية بالشقة، وحدث الانفجار بالأنبوبة، لتسقط السيدة المسنة ارضًا.

تهدم حوائط الشقة

تسبب الانفجار فى تهشم واجهة الطابق الثانى والحائط الجانبي بالاضافة الى الجدران الداخلية من الطابق الأول وأجزاء من الطابق الأرضي فى العقار المكون من طابق أرضي ودور أول.

بلاغ بالواقعة

البداية كانت بورود بلاغ الى غرفة النجدة يفيد انفجار انبوبة داخل إحدى المنازل بشارع سليمان هريدي بمنطقة بولاق الدكرور، وعقب الانتقال والفحص تبين أن الانفجار تسبب فى إصابة سيدة مسنة وإصابة شاب، وتم نقل المصابين الى المستشفى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.