حريق يلتهم منزلاً يؤوي 3 أسر في الدقهلية.. ومساعدات عاجلة من «التضامن»

اندلع حريق هائل في منزل تقيم فيه 3 أسر بقرية «الطويل»، التابعة لمركز المنزلة، في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، مما تسبب في تدمير محتوياته بالكامل، واحتراق الأسقف المعروشة بالخشب وقش الأرز، حيث أصبحت الأسر المقيمة في المنزل المنكوب بلا مأوى، ليفترشوا بما تبقى من بيوتهم العراء، فيما تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

"التضامن" تعلن عن تقديم مساعدات للأسر المتضررة

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، عن صرف مساعدات مالية عاجلة للأسر المتضررة من حريق قرية «الطويل»، بمركز المنزلة، وسرعة ترميم المنزل، وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، حيث أسفر الحادث عن وقوع خسائر في الممتلكات والمنقولات لتلك الأسر، دون خسائر في الأرواح، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم.

صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة

وقال الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية: «تحركنا بسرعة لصرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من حريق منزل قرية الطويل بمركز المنزلة، وسرعة ترميم المنزل، وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم».

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في تصريح قبل قليل، أن لجنة الإغاثة تحركت على الفور لموقع الحادث، وذلك بصرف مساعدة عاجلة قدرها 9 آلاف جنيه، بواقع 3 آلاف جنيه لكل أسرة، من مؤسسة التكافل الاجتماعي، وكذا صرف مبلغ 10 آلاف جنيه لكل أسرة، بإجمالي مبلغ 30 ألف جنيه، وذلك بعد استيفاء محضر الشرطة.

وأشار وكيل وزارة التضامن إلى أنه تم التنسيق مع جمعية «نور السبيل» لترميم المنزل، بمبلغ 14 ألف جنيه، كما أنه تقرر متابعة تلك الأسر من قبل الإدارات الاجتماعية بالمنزلة، وتوفير احتياجاتهم من الأغذية والمواد التموينية، وصرف بطاطين لهم.

وذكر «عبد العزيز» أن الأسر المتضررة نتيجة الحريق يبلغ عددهم 3 أسر، وتتكون الأسرة الأولى من 5 أفراد، والأسرة الثانية مكونة من 4 أفراد، والأسرة الثالثة مكونة من فردين، ويقيمون جميعاً في منزل واحد بقرية «الطويل» مركز المنزلة.