مصرع طفلين شقيقين في حريق داخل شقتهما بأوسيم

لقى طفلان مصرعهما، إثر حريق مروع، نشب داخل شقة أسرتهما في أوسيم، ودفعت قوات الحماية المدنية في الجيزة بـ5 سيارات إطفاء، للسيطرة على النيران التي أتت على محتويات الشقة، وساهمت النيران والدخان الكثيف في مصرع الطفلين خنقًا من جراء الحريق، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وفاة طفلين شقيقين خنقًا بالدخان

وأفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن الطفلين المتوفيين، شقيقان، وهما «دياب محمد» 5 سنوات وشقيقه «عبده» 3 سنوات، وأنهما ماتا خنقًا من جراء الدخان الكثيف، وتجري المباحث تحرياتها لبيان أسباب الحريق.

وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لبيان أسباب وفاته، وصرحت بدفن جثماني الطفلين عقب توقيع الكشف الطبي عليهما.

5 سيارات إطفاء تصل مكان الحادث

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الدفاع المدني انتقلت عقب تلقيها بلاغًا من أسرة الطفلين والجيران بنشوب حريق داخل شقة في بشتيل، ودفعت الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على الحريق، وبعد أن أخمدت النيران تبين من الفحص وفاة طفلين شقيقين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

وأضافت المصادر، أن فريقًا من مباحث الجيزة، انتقل إلى مكان الحادث واستمع إلى أسرة الطفلين، الذين نفيا وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الوفاة سببها الحريق، وأن المباحث لا تزال تباشر مهام عملها في فحص الحادث، وإعداد تحرياتها لموافاة النيابة بنتائجه.