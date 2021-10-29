متى تعرف أن الكولسترول عندك مرتفع؟.. «عشان تلحق نفسك»

أمراض كثيرة ارتبط ذكرها بزيادة الكولسترول في الدم، فقد يسقط الشخص دون سابق إنذار، ليجد نفسه أمام أزمات صحية لا يُحمد عقباها، وعليه يجب أن يراجع نفسه أول بأول ليعرف ما إذا كان يعاني من ارتفاع في نسبته أم أنه في المعدل الطبيعي.

ووفقا للدكتور أحمد حسام، أستاذ أمراض القلب، فإن هناك عددا من الأعراض إذا ظهرت على المواطن يجب على الفور إجراء التحليل للتعرف على نسبة الكولسترول في الدم، ومنها الشعور بآلام شديدة في منطقة الصدر، وأن هذا يعني احتمالية الإصابة بذبحة صدرية نتيجة زيادة نسبة الكولسترول.

وأضاف أستاذ أمراض القلب، أن هناك علامات أخرى تثير القلق كونها تعد من علامات ارتفاع الكولسترول الضار في الدم، كالغثيان والتعب الشديد وضيق التنفس وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وأن كل شئ يتسبب في إجهاد الشخص.

وأكد «حسام»، أنه عندما يواجه الشخص مشكلة في الرؤية دون وجود أسباب طبيعية لذلك كالتعرض للهاتف أو جهاز الحاسب، فقد يشير ذلك إلى مستويات عالية خطيرة، إذ أن ومضات الضوء في العيون تعتبر مؤشرا على أن مستويات الكوليسترول مرتفعة جدا.

وحذر، من تكرار الشعور بالصداع أسفل الرأس أو وجود آلام متكررة في القدمين واليدين، فإنها مناطق تشير لانسداد أوعية دموية نتيجة زيادة الكوليسترول.

كيفية خفض مستويات الكوليسترول

ونوه أستاذ أمراض القلب، إلى أن هناك عددا من الوسائل التي يجب اتباعها لخفض مستويات الكوليسترول ومنها تناول الأطعمة التي تنبت من الأرض وتجنب الأخرى التي تنتج من الحيوانات التي تسير على قدميها كالبط وغيره.

وأضاف، أنه يجب اتباع نظام غذائي قليل الملح يركز على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مع ضرورة فقدان الوزن الزائد والحفاظ على وزن صحي، والإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة في معظم أيام الأسبوع لمدة 30 دقيقة على الأقل، وأخيرا يجب السيطرة على التوتر كونه أحد المحفزات على تناول الأطعمة الدسمة كالوجبات السريعة.