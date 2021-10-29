ارتفاع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 0.88% ليحقق 4591.63 نقطة

ارتفعت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الخميس، عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏‏نيويورك»، وزاد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، 39.95 نقطة «0.88 %»، ليحقق 4591.63 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع مؤشر «داو جونز الصناعي» 187.52 نقطة

كما ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 187.52 نقطة أو 0.53 %، ليسجل 35678.21 نقطة، فيما شهد مؤشر «ناسداك المجمع»، صعودا بـ 0.12 نقطة، ليحقق في ختام التداولات، 15235.84 نقطة.

من جانبه، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، لـ كونجرس بلاده، مشروع قانون جديد بشأن حزمة الحوافز الاجتماعية، بقيمة 1.75 تريليون دولار، مخصصة لدعم القطاع الاجتماعي والقضايا المناخية.

كما دعا «بايدن»، إلى إقرار برنامج النفقات على البنية التحتية، الذي تعرقل كتلة الديمقراطيين التقدميين المصادقة عليه.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن الرئيس الأمريكي، يعول على أن التعديلات التي تم إدراجها على حزمة الحوافز السابقة ستسمح للمشرعين بالمصادقة عليها بسرعة.

وتضمنت حزمة الحوافز، تخصيص 400 مليار دولار لتمويل البرامج المتعلقة بتربية الأطفال ودعم المؤسسات التعليمية للأطفال دون السن المدرسي، و555 مليار دولار على برامج متعلقة بالمناخ، و35 مليار دولار على توسيع برنامج «ميد كير» للرعاية الصحية.

وفي سياق آخر، قفزت أسهم شركة «فيس بوك» الأمريكية ، بنحو 3%، مساء أمس الخميس، بعد إعلان مؤسسها، رئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرج، تغيير اسمها إلى «ميتا».

وقفز مؤشر الشركة بنسبة 2.75% «8.6 دولار أمريكي» فور إعلان زوكربيرج عن تغيير اسم «فيس بوك»، وهو ما قام به في ختام العرض.

من جانبه، انخفض سهم شركة «آبل»، أمس الخميس، بنسبة 4% الخميس، بعد تحقيقها إيرادات أقل من توقعات «وول ستريت» في الربع الأخير من السنة المالية للشركة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».