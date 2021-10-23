تراجع مؤشر ‏‏«ستاندرد أند بورز 500» 0.1% ليسجل 4544.90 نقطة

أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، على أداء متباين في ختام جلسات التداول في بورصة ‏‏‏نيويورك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وتراجع مؤشر ‏‏«ستاندرد أند بورز 500»، مسجلاً 4.88 نقطة أو «0.1%»، ليحقق 4544.90 نقطة، فيما ارتفع «داو جونز الصناعي» 73.94 نقطة «0.2%»، ليسجل 35.6577.02 ‏نقطة.

بدوره، ارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» 125.50 نقطة أو 0.8% ليحقق في ختام تداولات بورصة نيويورك، 15090.20 نقطة.

وفي سياق أسعار النفط، جرى تداول النفط، أمس الجمعة، بمعدلات أقل عن ذروته نتيجة الاتجاهات التصاعدية بشأن انخفاض الإمدادات والتي حد منها مخاوف أبداها زعماء العالم حول احتمال عدم انتهاء اضطرابات الطلب الناتجة عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا «1.1%» لتغلق على 85.53 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار «1.5%»لتبلغ عند التسوية 83.76 دولار للبرميل.

وتراجعت عملة «البيتكوين» الرقمية المشفرة، لتتداول قرب مستويات 60.8 ألف دولار، وقال موقع «كوين ماركت كاب»، إن أعلى سعر للعملة الرقمية المشفرة، جاء خلال جلسة، أمس الجمعة، عند 63.7 ألف، فيما كان أدنى مستوى لها عند 60.1 ألف دولار.

من جانبها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، إن عجز الميزانية بلغ 2.772 تريليون دولار خلال السنة المالية 2021 وهو أقل من العجز القياسي الذي سُجل في عام 2020.

وسجلت الولايات المتحدة عجزا قدره 3.132 تريليون دولار في السنة المالية 2020، عندما بدأت الحكومة لأول مرة الإنفاق بشكل كبير للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».