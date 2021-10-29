خبير دولي: مصر بقيادة السيسي تُنير أوروبا.. ومنتجاتها متوغلة بأفريقيا

قال الدكتور صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إن مصر هي بلد الأمن والاستقرار وسط إقليم مشتعل، وهذا واضح فيما يحدث في سوريا والسودان وليبيا، ورغم كل ذلك قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء قانون الطوارئ، الذي كان يُطبق منذ عشرات السنين، وهذا يعني أن مصر أصبحت دولة مستقرة للغاية، وذلك خلال حواره في برنامج «توك شو العرب»، الذي يُقدمه الإعلامي عبدالباقي عزوز، على شاشة «الحدث اليوم».

إلغاء حالة الطوارئ يزيد من جذب الاستثمار

وأضاف «السكري»، أن إلغاء حالة الطوارئ من شأنه أن يزيد من جذب الاستثمار إلى مصر، معقبًا: «مصر دلوقتي كل يوم بتفتح مصنعا جديدا، وتصنع الآن لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد وتصدره للدول الأفريقية والأوروبية»، فمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تصدر الغاز الآن لإنارة أوروبا، كما أن كل المنتجات المصرية تُصدر بشكل كبير إلى شمال افريقيا، خاصة وأن أزمة كورونا أدت لارتفاع رسوم التصدير القادمة من الصين بنسبة 700%.

المغرب بدأت تستورد من مصر بدلا من الصين

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن المصانع الصينية لم تكن تعمل طوال أيام الأسبوع، أما المصانع المصرية فكانت تعمل طوال اليوم بدون توقف بسبب السيطرة على فيروس كورونا، والقضاء على الإرهاب، كما ذكر أن المغرب بدأت تستورد من مصر بدلا من الصين، وهذا بسبب الاستقرار، والمصانع التي تفتح يوميًا في مصر، معقبًا: «حالة الطوارئ تم رفعها، لكنها ما زالت في الدرج لو حصل أي حاجة».

قانون الطوارئ موجود في كل دول العالم للحفاظ على أركانها

وأشار إلى أن قانون الطوارئ موجود في كل الدول للحفاظ على أركان الدول حال حدوث شئ، معقبًا: «فرنسا طبقت حالة الطوارئ لما حصلت مظاهرات، وكل الدول عندها هذا القانون».