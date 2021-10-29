ارتفاع إصابات «كورونا» حول العالم إلى 246.2 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، منذ ظهوره، في أواخر العام 2019، إلى 246245186 حالة، فيما بلغت الوفيات 4995890 حالة، بينما سجلت حالات التعافي، ارتفاعا، محققة 223134984 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة «مكافحة الأمراض»، اليوم الجمعة، تسجيل 2124 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 360536 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 2817 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

من جانبها، أعلنت السلطات الكورية، أن تطبيع المرحلة الأولى من سياسة العودة إلى الحياة الطبيعية سيتم ابتداء من نوفمبر المقبل، مشيرة إلى السماح بتجمعات تضم 10 أشخاص في العاصمة «سول» والمدن المجاورة لها و12 شخصا في المناطق الأخرى.

وأشارت «يونهاب»، إلى رفع القيود على ساعات العمل في المرافق متعددة الاستخدمات باستثناء مرافق ترفيهية ليلية.

ارتفاع إجمالي إصابات الولايات المتحدة إلى 45655635 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس الخميس، 80248 إصابة بـ«كورونا» و1619 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45655635 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لـ ‏الوفيات في البلاد إلى 740348 حالة.

بدورها، رفعت «ولاية فلوريدا»، أمس الخميس، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بسبب فرض مطالب بالتطعيم الإلزامي ضد «كورونا» بحق بعض فئات الأمريكيين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال حاكم الولاية، رون ديسانتيس، خلال مؤتمر صحفي، إن الدعوى التي رفعها هو والمدعي العام، آشلي مودي، موجهة ضد بايدن ووكالة «ناسا» ومديرها، بيل نيلسون، وعدد من الهيئات والمدراء الآخرين في إدارة الولايات المتحدة.

واعتبر رافعو الدعوى، فرض مطالب التطعيم بحق موظفي الحكومة الفيدرالية والمتعاقدين معها أمرا غير شرعي.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 15268 إصابة بـ«كورونا» و389 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، ارتفع إجمالي إصابات «كورونا» في البرازيل إلى 21781436 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 607125 حالة.

من جانبها، أعلنت السلطات الاستونية، تشديد قيود مكافحة «كورونا»، بسبب زيادة الإصابات الجديدة فيها، ليصبح ارتداء الكمامات أمراً إجبارياً في الأماكن الداخلية ابتداءً من اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».