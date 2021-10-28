السيسي يلتقي مجموعة من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، مجموعة من خريجي البرنامج الرئاسي، لتأهيل الشباب، لمتابعة جهودهم في عدد من المبادرات الرئاسية، على رأسها «حياة كريمة»، وجهود الدولة في توطين التنمية من خلال ربط المبادرة بمشروع متكامل للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد شمل العرض المقدم من خريجي البرنامج الرئاسـي على تصور شامل لمنظومة الربط بين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وتوطين الصناعات من خلال إنشاء مجمعات صناعية متكاملة بالقرى والوحدات الريفية التي تشملها المبادرة.

الرئيس يوجه بدمج المبادرات

ووجه الرئيس، أثناء اللقاء، بضرورة دمج كافة المبادرات والجهود الحكومية السابقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشري من خلال وضع تصور شامل لمنظومة تنمية للموارد البشرية العاملة في المشروع مع التركيز على هدفين رئيسين للمشروع، أولهمها توفير فرص عمل للشباب بكافة ربوع الجمهورية، وثانيهما تقليل الفجوة الاستيرادية.

كما استعرض الرئيس عدة تقارير عن سير الأعمال بمبادرة «حياة كريمة» على الواقع، ووجه سيادته بضرورة وضع آليات محددة للتغلب على أية معوقات تواجه سير المشروع أو تؤثر على معدلات تنفيذه.