«القابضة للمياه»: التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع وأجهزة قياس التصرف

اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع مسئولي مشروع الحلول المتكاملة للمياه، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية USAID، ورؤساء شركات مياه الشرب بمحافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا والأقصر، في إطار مشروع IWSS والمبني على الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بحضور المهندس عاطف عزت، مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الدولية للتنمية، وعدد من الخبراء الاستراتيجيين.

تقديم الدعم الفني وإنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أن مشروع IWSS بالتعاون مع الوكالة الأمريكية، يتم تطبيقه حاليا في 5 شركات تابعة بمحافظات «أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا والأقصر»، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى إدارة أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات، وتغطية التكاليف، وتقليل الفاقد والمياه غير المحاسب عليها، وتقديم الدعم الفني وإنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع للمحاسبة وفق القراءات الفعلية

وأكد أن تقييم نتائج البرنامج بعد تطبيقه في الشركات الخمسة، ستكون دافعا لتعميمه بباقي الشركات التابعة، لتعميق مفاهيم الإدارة على أسس اقتصادية وتنموية من خلال إدارة الأصول وتقليل الفاقد، مشيرا إلى أهمية قياس كمية المياه المنتجة من محطات مياه الشرب، مع التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع للمحاسبة وفقا للقراءات الفعلية.

تركيب أجهزة قياس التصرف والضغط وتحديد النسبة الفعلية من الفاقد

وأضاف أن الشركة القابضة تتوسع في تطبيق برامج تقليل الفاقد، من خلال تقسيم شبكات مياه الشرب إلى مناطق معزولة DMA، محددة المداخل والمخارج، وتركيب أجهزة قياس التصرف والضغط وتحديد النسبة الفعلية من الفاقد الفيزيائي والتجاري بالشبكات، كما تتجه الشركة حاليا إلى التوسع فى تركيب أجهزة القياس للشبكات بعد تقسيمها إلى مناطق أوسع نطاقا DMZ، لقياس كميات المياه المغذية للشبكات شهريا للحد من الفاقد بمعدلات أسرع.

من جانبه استعرض جون هندرسون، مدير المشروع بالوكالة الأمريكية للتنمية، أوجه التعاون مع الشركة القابضة، من خلال برنامج إدارة الأصول، والذي استمر على مدار 10 سنوات، والتنسيق مع الشركة لتطويره، موضحا أن خدمة أعمال إدارة الأصول في مشروع IWSSTA'S تنقسم إلى مسارين رئيسيين هما نظام صيانة وإدارة الأصول المتكاملة، وتحسين ممارسات إدارة الأصول.

التأكد من تنفيذ أعمال الصيانة على الوجه الأكمل

وتابع أن الهدف من البرنامج هو توحيد قاعدة البيانات، لتوفير البيانات الصحيحة التي تساعد متخذ القرار، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة على الوجه الأكمل، وتدريب فرق العمل.

واضاف أن خطة تقليل الفاقد تستهدف تحديث بيانات عملاء 3.3 مليون وصلة منزلية في الشركات الخمسة المستهدفة، ومراجعة موقف العدادات والتركيز على القراءات الفعلية، وإعداد خطة عمل استراتيجية تشمل الجوانب المالية، وتأهيل المعامل للحصول على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو.

وذكر أن أحد مكونات المشروع هو إعداد التصميمات والإنشاءات لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي منها محطة مياه الشرب بالهنادي في محافظة الأقصر، لخدمة 131 ألف نسمة، ومحطة تحلية مياه آبار بالروضة في محافظة سيناء بطاقة 500 متر مكعب يوم، ومحطة تجميع ومعالجة الصرف الصحي بدرنكة في محافظة أسيوط لخدمة 47 ألف نسمة، ومحطة الصرف الصحي في الشوكة بسوهاج.