«الأرصاد»: أمطار في القاهرة بعد ظهر اليوم ولن تؤثر على الأنشطة اليومية

أكدت منار غانم، متنبئ بهيئة الأرصاد الجوية، على أن البلاد تشهد، اليوم الجمعة، أجواء خريفية على أنحاء الجمهورية كافة، حيث يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية للبلاد، ومائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحارا على محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار ومع سطوع أشعة الشمس، لافتة إلى وجود فرص لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها فرص سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق المطلة على السواحل الشمالية للبلاد مثل مطروح، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، رفح، والعريش، بالإضافة إلى مناطق من شمال الدلتا مثل الدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة، كما ستبدأ في القاهرة بعد الظهيرة أو العصر وأنها لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

طقس لطيف فور غياب أشعة الشمس

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ودارين مصطفى، أن الطقس يكون لطيفا فور غياب أشعة الشمس وفي أول ساعات الليل، ويكون مائلا للبرودة إلى باردًا في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر، وبالتالي ينصح بارتداء جاكت خفيف في هذه الفترة.

استمرار الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية

وتابعت متنبئ بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية مستمرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والمناطق من السواحل الشمالية للبلاد، وكانت كثافتها، اليوم الجمعة، أكبر من الأيام الماضية، لكنها لم تصل إلى مرحلة الضباب التي تشهدها البلاد في فصل الخريف.

ولفتت، إلى أن الشبورة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وبالتالي فإن قائدي المركبات المسافرين على الطرق يجب أن يتوخوا الحذر ويلتزمون بالهدوء التام واتباع كل تعليمات المرور وترك مسافات بين السيارات تجنبا للحوادث.