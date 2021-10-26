أحواض زهور تزين ساحة معابد الكرنك استعدادا لافتتاح طريق الكباش

تستعد محافظة الأقصر لحفل افتتاح طريق الكباش، من خلال تطوير ساحة وأرضيات معابد الكرنك تحت إشراف وزارة الآثار، وطلاء عدد كبير من المنازل المواجهة لطريق الكباش ورفع كفاءة العديد من الميادين الهامة داخل المحافظة، في ضوء اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشروعات القومية وعلى رأسها مشروع تطوير طريق الكباش الأثري والذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أحواض زهور بالساحة

وتضمنت أعمال التطوير التي تشهدها معابد الكرنك استعدادا لحفل طريق الكباش وإحياء الطرق الفرعوني، تطوير صالة الاعمدة، فضلًا عن أعمال تطوير وإحلال وتجديد الأرضيات داخل ساحة الكرنك الأمامية قبل الدخول من بوابة التفتيش الأولى، فضلًا عن زراعة وتشجير المنطقة الأمامية مع وضع أحواض الزهور المتنوعة في الساحة الأمامية لتزيين الساحة بشكل يتناسب مع أعمال التطوير التي تتم مؤخرًا.

إضاءات مناسبة بالساحة الأمامية

وضمن الأعمال التي تتم داخل معابد الكرنك شمال محافظة الأقصر أيضًا، تزويد المنطقة الأمامية للمعبد وتحديدًا ساحة المعبد، بإضاءات مناسبة استعدادًا لهذا الحفل الضخم، كما تضمنت الأعمال، دهان الأسوار الخارجية لتناسب مع المظهر الحضاري للمعبد.

ويشارك في حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني، حوالي 400 شاب وفتاة من مختلف الجهات التابعة للشباب والرياضة بالمحافظة من خلال تقديم بعض العروض الفرعونية على الطريق الفرعوني سيرًا على الأقدام، ويرتدي الشباب في العروض الزي الفرعوني القديم، كما ترتدي الفتيات تاج فرعوني.