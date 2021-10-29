الزراعة في أسبوع.. بحث التعاون مع ناميبيا ومكافحة تهريب وغش المبيدات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 62، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأشار الانفوجراف إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من المسؤولين، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية ومراكز تجميع الألبان، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وزير الزراعة يستقبل نظيره الناميبي

وخلال هذا الأسبوع، استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي بدولة ناميبيا كالي شليتون، والوفد المرافق له، وبحث معه التعاون في المجالات الزراعية المختلفة، مثل الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، الأمصال واللقاحات البيطرية، إنتاج التقاوي، وتبادل السلع الزراعية، كما استقبل وفد رفيع المستوى للمجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، برئاسة السفير يايا أولانيران والذي يزور مصر حاليا لمدة أسبوع، لمتابعة المشروعات المشتركة بين المنظمة الدولية والحكومة المصرية.

وعقد وزير الزراعة اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع يانوش فويتشوسكي، مفوض الزراعة بالمفوضية الأوروبية ببروكسل، وتم استعراض جهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الزراعي في مصر، كما استقبل أيضا فاليري فايون، المستشار الزراعي الإقليمي لدولة فرنسا في الشرق الأوسط والوفد المرافق لها، بحضور الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي والبحث العلمي والتبادل التجاري في مجال المنتجات النباتية والحيوانية، كما استقبل المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والوفد المرافق له، بحضور السفير خيرت لاما شريف، سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

إنجاز ملفات كارت الفلاح

ووجه وزير الزراعة، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومديري مديريات الزراعة والتعاونيات بالمحافظات المختلفة، بسرعة إنجاز ملفات كارت الفلاح ومراقبة منظومة الأسمدة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، كما تلقى الوزير شكوى من أحد المواطنين عبر «الواتس آب»، ووجه مدير مديرية الزراعة بسوهاج باستبعاد المسئولين المتقاعسين عن أداء مهام وظائفهم، كذلك تم إنهاء تكليف رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، وكذلك مدير الإدارة الزراعية، ومدير المكتب الزراعي بناحية هلا في إدارة ميت غمر الزراعية، وذلك نتيجة تقاعسهم في أداء المهام المكلفين بها بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

كما تواصل مديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي، التصدي للبناء على الأراضي الزراعية، وتقوم بإزالة التعديات في المهد، وكذلك أي أعمال تشوين وإعادة الأرض الزراعية إلى طبيعتها مرة أخرى مع إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية وتحرير المخالفات بالرقم القومي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للاستثمار وشركة لقاحات

وافتتح الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فعاليات احتفالية توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وإحدى الشركات العالمية للقاحات، كما أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ختام فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، والتي استضافت مصر اجتماعاتها بمشاركة ممثلي 27 دولة.

وقام قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع الإنتاج بطرح البيض في منافذها بأسعار ترواحت بين 45 و47 جنيها لطبق البيض الأحمر والأبيض، وذلك بالتعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية، واتحاد منتجي الدواجن.

وأكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان في الجيزة تواصل استقبال رحلات المدارس والجامعات وزائريها للاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة بخمسة جنيهات فقط.

قافلة بيطرية في المنيا

كما نظم معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، متمثلة في مديرية الطب البيطري بالمنيا، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، قافلة بيطرية مجانية تم خلالها فحص وعلاج 5400 حيوان، كما تم افتتاح الدورة التدريبية تحت عنوان «المحاجر البيطرية والقدرات التشخيصية للحماية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود والتي تؤثر على التجارة البينية في إفريقيا»، حيث شارك في الدورة 25 متدربا من 16 دولة إفريقية، وذلك لمدة أسبوع بمعهد بحوث الصحة الحيوانية.

وعقد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، برنامجا تدريبيا بعنوان «مقدمة في إدارة مخلفات مياه مصانع الأغذية»، خلال الفترة من 24-27 أكتوبر2021، والذي ينظمه المعمل المركزي لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية.

وقام الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نصر الدين العبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، والدكتور السيد خليفة، مدير مكتب «أكساد»، بتفقد محطة بحوث جنوب سيناء، حيث استعرض رئيس مركز بحوث الصحراء خلال الجولة التفقدية التعريف بنشاطات المحطة ودورها في تنمية محافظة جنوب سيناء.

مكافحة غش وتهريب المبيدات

وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في الاجتماع التنسيقي لعرض المشروع بشأن «مكافحة غش وتهريب المبيدات»، كما قامت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، بإلقاء محاضرة حول دور المعمل في سلامة الغذاء في مصر، وذلك في إطار الاحتفالية التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، بالتعاون مع نموذج فاو موديل في جامعتي القاهرة وعين شمس بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي 2021، والذي يقام تحت شعار «أفعالنا هي مستقبلنا.. إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل».

كما يواصل المعمل استقبال ممثلي أعضاء غرفة الصناعات الغذائية، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة، وبلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل هذا الأسبوع حوالي 5000 شهادة بنتائج العينات التي تم استلامها من العملاء.