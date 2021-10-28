وزير الزراعة يناقش منظومة فحص تقاوي البطاطس مع مسؤول فرنسي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فاليري فايون، المستشار الزراعي الإقليمي لدولة فرنسا في الشرق الأوسط والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، لمناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي والبحث العلمي والتبادل التجاري في مجال المنتجات النباتية والحيوانية.

منظومة الحجر الزراعي لاستيراد وفحص تقاوي البطاطس

وبحسب بيان عن وزارة الزراعة، استعرض الاجتماع منظومة الحجر الزراعي في استيراد وفحص تقاوي البطاطس من الاتحاد الأوروبي، ومنظومة التتبع والتكويد الجديدة التي ينفذها الحجر الزراعي على الصادرات الزراعية الطازجة لتطبيق مبدأ الرقابة على الشحنة من المزرعة للمائدة، كما اتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون مشترك ينظم عملية التعاون الزراعي والتبادل التجاري بين البلدين.

وحضر اللقاء الكسندرا تروفاني نائب المستشار الزراعي الإقليمي الفرنسي في الشرق الأوسط، وأنايس بويتيري نائب القنصل التجاري بالسفارة الفرنسية بالقاهرة.