وزير الزراعة يبحث مع "العربية للاستثمار" فرص التعاون بين الجانبين

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق، بحضور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، لزيادة فرص الاستثمار في المجال الزراعي في مصر.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، اهتمامه بالعمل على المساعدة في حل أي معوقات قد تواجه استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في جمهورية مصر العربية، بما يساعد في زيادة تلك الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة في مصر.

الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي

وأشار القصير إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة، التي يمكن للهيئة الدخول فيها مثل: الاستثمار في مجال التمور، وخاصة سلاسل القيمة مثل التغليف والتعبئة لتقليل الفاقد، مؤكدا أن هذا المجال هام جدا للاستثمار به، والاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي، كذلك قطاع الإنتاج الداجني، والثروة الحيوانية.

وأوضح أنه من ضمن الفرص الاستثمارية في مصر أيضا، الاستثمار في مجال تصنيع اللقاحات والأمصال البيطرية، حيث إن سوق الأمصال واللقاحات البيطرية سوق واعدة، ومصر مؤهلة لتكون مصدرا رئيسيا للأمصال واللقاحات للأسواق الافريقية، لافتا إلى أنه يمكن الاستثمار في جميع تلك المشاريع إما من خلال شراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، أو شراكة مباشرة مع الوزارة، علاوة على قيام الوزارة بتقديم الدعم الفني.

التعاون في مجال مكافحة الآفات

وأضاف وزير الزراعة أنه من المهم التعاون في مجال مكافحة الآفات العابرة للحدود، مثل سوسة النخيل والجراد وغيرها، التي أصبحت تمثل مشكلة كبيرة، مشيرا إلى اهتمامه بالبحوث التطبيقية.

وقدم رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الشكر لوزير الزراعة على إتاحة الفرصة للقاء، مشيرا إلى رغبة الهيئة في زيادة استثماراتها في جمهورية مصر العربية، مستعرضا التعريف بالهيئة وأنشطتها، مشيرا إلى أن الهيئة تضع استراتيجيتها وأولوياتها، وفقا لاحتياجات الدول، مشيرا إلى أن الهيئة تنفذ سنويا ما بين 15-20 بحثا تطبيقيا في مختلف الدول العربية.