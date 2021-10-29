مينا نبيل يكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشاركته في «حكايتي مع الزمان» و«وشوش»

يعيش الفنان مينا نبيل، حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لدخول عملين قادمين في مجال الدراما، أحدهما حكاية جديدة، مع الفنانة ميرفت أمين، والآخر مسلسل مع النجمة حنان مطاوع.

وكشف الفنان مينا نبيل، عن استعداده لتقديم أدوار مختلفة من خلال دخوله في عملين درامين جديدين، أولهما هو حكاية «حكايتي مع الزمان»، من مسلسل «إلا أنا»، مع الفنانة ميرفت أمين، والمخرج أحمد حسن، سيناريو وحوار أمين جمال.

مينا نبيل يكشف عن موعد عرض «حكايتي مع الزمان»

وأشار الفنان مينا نبيل لـ «الوطن»، إلى أن موعد عرض حكاية «حكايتي مع الزمان»، من مسلسل «إلا أنا»، سوف يكون بعد نهاية حكاية «إن كبر ابنك»، مباشرةً.

مينا نبيل يخوض تجربة درامية أخرى من خلال «وشوش»

وأضاف الفنان مينا نبيل، أنه يشترك في عمل درامي آخر، من إخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين، قائلاً: «أدخل في مسلسل آخر يحمل اسم (وشوش)، إخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين، وبطولة الفنانة حنان مطاوع، ومحمود عبدالمغني».

آخر أعمال الفنان مينا نبيل

يذكر أن آخر أعمال الفنان مينا نبيل، هو حكاية «إن كبر ابنك»، من مسلسل «زي القمر»، والتي تُعرض حالياً على شاشة «سي بي سي»، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، كما تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم التالي.

وشارك في تقديم حكاية «إن كبر ابنك»، مجموعة كبيرة من النجوم، مثل: وفاء عامر، ناصر سيف، أمير العايدي، شريف الغريب، من إخراج معتز حسام، وتأليف حسن صالح.