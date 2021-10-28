«سى دى سى»: جرعة رابعة من لقاح كورونا لضعاف المناعة

أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة «سي دي سي» إرشادات جديدة، أشارت فيها إلى أن بعض الأشخاص يستطيعون الحصول على جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وقالت إن البالغين الذين يعانون من أمراض مرتبطة بضعف المناعة وتلقوا جرعتين من اللقاحات التي تعتمد على تقنية الحمض النووي، مثل «فايزر»، و«موديرنا»، يمكنهم الحصول على جرعة ثالثة معززة.

وأضافت أن الذين يعانون من ضعف المناعة بشكل معتدل أو شديد، قد يتلقون ما مجموعه أربع جرعات من اللقاحات، وبحسب الـ«سي دي سي»، فإنه يجب أن يتم تلقي الجرعة الرابعة بعد ستة أشهر على الأقل من الجرعة الثالثة.

عقار مضاد للاكتئاب يعالج فيروس كورونا

وأظهرت دراسة أن استخدام عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب، لعلاج المصابين بفيروس كورونا بأعراض حادة، قد يقلل بمعدل الثلث من حاجتهم للاستشفاء لفترات طويلة، وقال واضعو الدراسة إن هذا يمكن أن يساعد في زيادة الحماية من أعراض «كوفيد-19» الحادة في البلدان التي تعاني من نقص اللقاحات، ونشر باحثون من أمريكا الشمالية والجنوبية في مجلة «ذا لانسيب بابليك هيلث» نتائج تجارب شارك فيها 1500 مصاب بالفيروس في البرازيل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا إن الموافقة على منح اللقاح الذي تنتجه الشركة للأطفال والمراهقين ستصدر قريباً، وأضاف ستيفان بانسيل في مقابلة مع «رويترز» أنه يعتقد أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستصرح بإعطاء اللقاح لمن هم بين 12 و17 عاماً خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

الصين تفرض قيودا جديدة

وفرضت السلطات الصينية قيوداً على مدن شمال شرق الصين، وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، فإن الانتشار السريع للفيروس في أكثر من 12 منطقة إقليمية بالصين دفع المسئولين المحليين إلى تشديد القيود، ما أدى إلى ضغط قطاعات الخدمات، من بينها قطاع السياحة وشركات توريد الأغذية، مع التباطؤ في الاقتصاد.