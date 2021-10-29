عرض 30 شخصًا على النيابة رفضوا سداد غرامة الكمامة

تواصل وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 9571 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 9571 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9541 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 30 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 902 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 273 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1762 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات؛ حرصًا على سلامة المواطنين.