«الحمى القلاعية» تتسبب في نفوق الماشية بالسنطة.. والطب البيطري: معظمهم من خارج المحافظة

شهدت مدينة السنطة بمحافظة الغربية، نفوق العشرات من رؤوس الماشية ناتجة عن إصابتها بالحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع، ما دفع المربين إلى التخلص منها بإلقاءها في مياه الترع والمصارف، وسط غياب الجهات التنفيذية ومسئولي هيئة الطب البيطري.

ظاهرة نفوق الماشي بمركز السنطة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لنفوق الماشية وإلقاءها على ضفاف الترع والمصارف الإثر إصابتها بمرض الحمي القلاعية بداخل الترع والمصارف بالسنطة البلد دون تحرك من مسئولي الوحدات المحلية القروية لاحتواء الأزمة وتطهير الترع والمصارف .

جهود الطب البيطري بالغربية واستغاثات المربين

من جانبه كشف محمد حسن، أحد أهالي قرية السنطة البلد، أن أهالي القرية فوجئوا بالقاء بعد المربين للماشية بضفاف مياه الترع والمصارف بعد نفوقها وهو ما تسبب في انتشار كميات كبيرة من الذباب والبعوض والحشرات الناقلة للأمراض وإنبعاث الروائح الكريهة.

في المقابل كشف أحمد الاشقر أحد أهالي القرية أن ضفاف الترع والمصارف الملوثة أصبحت وسيلة لبعض المربين للتخلص من جيف الحيوانات والماشية النافقة تعد من المناطق المعمورة بالسكان والتي يستخدم البعض منها في الدخول والخروج من القرية.

وأشار إلى أن عدد من المربين المضارين من نفوق الماشية تقدموا بشكواهم للجهات المعنية بالمدينة لكن دون جدوى وما زالت حالة الإهمال مستمرة.

محافظ الغربية يشكل لجان للإغاثة المربين المضارين من ظاهرة نفوق تلك المواشي

في المقابل أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلي الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري بأهمية تشكيل لجان والتحرك للإغاثة المربين المضارين من ظاهرة نفوق تلك الماشية والتخلص منها بشكل أمن وردع المخالفين الاشتراطات الطب البيطري .

من جانبه أكد الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري أن معظم الحالات النافقة من الماشية تعد من الحالات الوافدة من خارج المحافظة ولم يتم تحصينها بلقاحات الوقائية .

الطب البيطري يكشف مواشي النافقه وافده من محافظات خارج الغربية

وأشار مدير الطب البيطري أن المديرية تواصل جهودها في شن حملات وقائية وتحصين معظم المواشي فضلا عن تدشين ندوات توعوية وتثقيفية للوقاية من أخطار الإصابة المحتملة للتعرض للحمي القلاعية والحمي الوادي المتصدع خلال الفترة المقبلة .