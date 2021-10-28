محافظ الغربية: ننفذ أكبر خطة رصف للشوارع في تاريخ المحافظة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عدداً من مشروعات الرصف الجاري تنفيذها في المحافظة، اليوم، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية.

المحافظ يتفقد طريق «طنطا - السنطة - زفتى» الجديد

بدأت جولة محافظ الغربية بتفقد أعمال إنشاء طريق «طنطا - السنطة - زفتى»، الجديد، والذي يجري إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق بطول 11 كيلو متر في المرحلة الأولى من السنطة حتى طنطا وبتكلفة 882 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منه في فبراير القادم، في حين تبدأ المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى بطول 10 كيلو مترات عقب الانتهاء من المرحلة الأولى.

تطوير كمين دفرة وحل مشاكل عربات النقل الثقيل

كما تفقد محافظ الغربية أعمال رصف وتطوير مدخل محافظة الغربية «كمين دفره»، الذي يجري تطويره من خلال إزالة طبقة الأسفلت ووضع مربعات خرسانية لتفادي المشاكل الناتجة عن سير سيارات النقل الثقيل، وأشار المحافظ إلى أن هذه الطبقات ستضع حلولاً نهائية لتفادي حصول أي تموجات في طبقات الأسفلت.

وفي ذات السياق، تفقد الدكتور طارق رحمي أعمال إنشاء محور «ميت حبيش - طنطا»، الجديد والذي يتم إنشاؤه من كوبري فاروق وحتى نهاية قرية ميت حبيش، دون المرور بالطريق القديم، وأوضح المحافظ أنه سيتم تخصيص الطريق القديم كمدخل لطريق السنطة، وتخصيص الطريق الجديد للخروج ، مما يساهم في تحقيق سيولة مرورية.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير كورنيش طنطا بمرحلتيه الرابعة والخامسة بدايةً من كوبري قحافة وحتى كوبري فاروق بالتوازي مع الكورنيش الحالي.

أولوية الرصف للشوارع والطرق الحيوية

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف في تاريخ المحافظة، حيث يتم منح الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق سيولة مرورية وتخدم عدد أكبر من المواطنين.