محافظ الغربية ورئيس الأبنية التعليمية يناقشان موقف المدارس بزفتى

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، في مستهل الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، اليوم، لمناقشة أعمال هيئة الأبنية التعليمية الجارية وخطط التنفيذ، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمركز زفتى، فضلا عن مشروعات الهيئة بباقي مراكز المحافظة.

جاء ذلك، بحضور النائب علي عز عضو مجلس النواب، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندسة سحر النويشي نائبة رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية، وهبة الشرقاوي عضو المكتب الفني للمحافظ.

محافظ الغربية يناقش مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بمركز زفتى

بدأ الاجتماع بمناقشة مشروعات هيئة الأبنية والتي يتم تنفيذها بمركز زفتى ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، حيث تم مناقشة موقف 101 مشروع بينها 34 مدرسة جديدة ، 45 صيانة ورفع كفاءة و 22 توسع وإحلال جزئي وكلي، كما تطرق إلى قيام الهيئة بتنفيذ مشروعات الأسواق والمواقف ووحدات الحماية المدنية في قرى مركز ومدينة زفتى.

بناء عدد كبير من المدارس في جميع مراكز المحافظة

كما ناقش الاجتماع المشروعات التي تنفذها الهيئة في محافظة الغربية ومدى الإنجاز في بناء عدد كبير من المدارس بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة بناء مبنى مستقل للمدرسة الرسمية الدولية بطنطا IPS لحل مشكلة المدرسة حالياً.

وأكد محافظ الغربية في بيان صحفي، أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية من بناء مدارس جديدة وتطوير مدارس قائمة بالفعل مما يؤدي للنهوض بالعملية التعليمية، حيث تقوم بإتاحة فرص تعليمية لكل الأطفال وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب من سكان الريف والحضر، كما أن بناء المدارس الجديدة يساعد في تخفيف الكثافة الطلابية في الفصول والذي يعتبر عنصراً حيوياً خاصةً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ومحاولة العودة للحياة الطبيعية والتعايش معه.

تخفيف الكثافة الطلابية في الفصول والذي يعتبر عنصراً حيوياً

ومن جانبه، أكد اللواء يسري عبد الله، رئيس الهيئة حرصه على أن تظهر مشروعات «حياة كريمة»، بجودة عالية تليق بالمبادرة الرئاسية، وسيتم الانتهاء من عمليات صيانة المدارس بقرى مركز زفتى بأسرع وقت وبأعلى جودة.