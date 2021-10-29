رئيس التحرير

محمود مسلم

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر

كتب:

الوطن
12:05 م | الجمعة 29 أكتوبر 2021
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نظمت مديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تفعيل المبادرات الإنسانية

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها، على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين. 

اقرأ المزيد:

توقيع 110 غرامات على شواطئ إسكندرية لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

تغريم 8 مواطنين لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية بدمياط

تاج الدين: لولا جهود الدولة لتضاعفت إصابات كورونا 10 مرات

غلق 5 محلات ومقهى لمخالفة الإجراءات الإحترازية في دمياط

870 ألف مواطن تلقوا لقاح فيروس كورونا بالمنوفية