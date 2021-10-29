ضبط عامل يتاجر في العملة بالدقهلية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

ضبط عامل يتاجر في العملة

ووفق بيان، أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «عامل بمحل بقالة - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية»، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل المشار إليه مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

ضبط المتهم وشريكته

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وضبطه حال تعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق، من إحدى السيدات «تم ضبطها»، وبحوزته «مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتفي محمول».

بمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.