ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالغربية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية على قيام «3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة» بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب «المغافلة».

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بدوائر «مراكز شرطة بسيون بالغربية، أجا بالدقهلية، الباجور بالمنوفية، كفر الشيخ والحامول بكفر الشيخ»، قسمي شرطة «أول وثان المنصورة بالدقهلية»، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.