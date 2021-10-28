ضبط أخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

ضبطت وحدة مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أخطر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة القسم، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم عددا من الدراجات النارية المبلغ بسرقتها، وجرى تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة ودراجات نارية مسروقة وسيارة

وضبطت مباحث شبين الكوم بحوزة المتهمين 9 درجات نارية مبلغ بسرقتها، وسلاح ناري وسلاح أبيض، كما ضبطت سيارة نقل تستخدم في نقل الدراجات المسروقة، وتعرف عدد من أصحاب الدراجات النارية على دراجاتهم الخاصة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب وقائع السرقة .

نيابة شبين الكوم تقرر حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات

وأمرت نيابة شبين الكوم، بحبس المتهمين الثلاثة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد تأكيد تحريات مباحث القسم ارتكاب المتهمين تلك السرقات، وتبين من خلال التحقيقات أن المتهمين ليس لهم معلومات جنائية، ويقيمون في مركز أشمون وكانوا يترددون على شبين الكوم لسرقة الدراجات النارية .

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالقبض على التشكيل العصابي

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالقبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، تخصص في سرقة الدراجات النارية بدائرة المركز، وجرى إخطار النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في الواقعة .