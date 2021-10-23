تفاصيل حجز الشقق إلكترونيا من بنك التعمير والإسكان

الحصول على شقة تمليك من أهم أحلام الجميع من الذكور والإناث، ويقدم بنك التعمير والإسكان مميزات جديدة للحصول على شقة تمليك عن طريق الحجز الإلكتروني.

وتستعرض «الوطن» كيفية الحصول على شقة من خلال بنك التعمير والإسكان أن تحجز إلكترونياً وحدتك السكنية أينما تكون سواء داخل مصر أو خارجها، حيث أعلن البنك عبر موقعه الرسمي تفاصيل كيفية الحجز كالتالي..

- ادخل على موقعنا لتراجع المشاريع المتاحة وقم بتحميل كراسة الشروط للمشروع الذي تفضله.

- اضغط على (تسجيل مستخدم جديد) وسجِّل بياناتك لتصلك رسالة بكلمة المرور يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة (افتراضية) لمدة خمس دقائق عن طريق كل من SMS والإيميل ويتم استخدامها في إنشاء كلمة السر دائمة، وكلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم، بالإضافة إلى أحد الرموز من اختيار المتقدم مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عمل بلوك لمدة ساعة في حالة تخطى ثلاث محاولات.

- اضغط على (استخراج رقم استمارة) ليظهر رقم الاستمارة الذي تم استخراجه من قبل العميل من الموقع وذلك لتحويل المبالغ المالية عليه بإحدى طرق السداد Ach أو Swift أو من أي بنك / تحويل داخلي من أي فرع لمصرفنا، إذا كان لديك حساب في بنك التعمير والإسكان.

- بعد إتمام تحويل المبلغ، يتم إرسال رسالة تأكيدية توضح أن المبلغ قد تم تحويله على حسابك بالمشروع.

- عند فتح باب الحجز، يتم الدخول على الموقع مرة أخرى لاختيار الوحدة/الأرض التي ترغب بها.

للاستفسارات أرسل بريدا إلكترونيا على hdb-reservation@hdb-egy.com أو اتصل على الرقم الخاص بخدمة عملاء بنك التعمير والإسكان 19995.

يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان تعلن كل فترة عن شقق وأراضٍ في قرعة علنية للمواطنين في جميع المحافظات.