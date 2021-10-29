نجيب ساويرس: «أبويا كان بيدينا 2 جنيه في اليوم عشان يعلمنا نبقى ناشفين»

كشف المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، جانبًا من حياته الشخصية، قائلا: «مش بصرف كتير في اليوم، لأني بتغدى عند والدتي وبفطر عند والدتي، ولو خرجت في العشا بدفع 3000 أو 4000 جنيه، دلوقتي الأرقام ضربت خالص، كنا زمان بنخرج في الخروجة بـ 100 جنيه و50 جنيه و30 جنيه، دلوقتي الأصفار كترت».

ساويرس: مصروفنا في المدرسة كان 2 جنيه

وأضاف «ساويرس»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أول مصروف حصل عليه في حياته كان في المدرسة، «أبويا كان بيديني 2 جنيه في الشهر، وكل اللي معايا في الفصل بياخدوا 10 جنيه، بس هو كان بيدينا 2 جنيه عشان يعلمنا نبقى ناشفين، وطلع صح، لكن أولادي مراتي هي اللي كانت بتديهم المصروف، وكانت إيديها أنشف مني».

التوظيف ومصاريف العلاج أكثر الطلبات اللي بتجيلي من الناس

وأوضح أن التوظيف من أكثر الطلبات التي يطلبها منه الأشخاص، كما يتلقى طلبات لعلاج بعض الحالات «أكتر الطلبات توظيف، وفيه ناس بتبقى عيانة مش قادرة تدفع المصاريف، الحكاية دي كتيرة مؤخرا تحديدا مرض السرطان، طلبات التشغيل والمرض والسفر وفيه ناس عندها مشاكل بتستعين بيا عشان أصلح الحال».

ساويرس: «3 دقات» أكثر الأغاني اللي بتعبر عني

ولفت المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال إلى أن أغنية «3 دقات» ليسرا وأبو هي الأغنية التي تعبر عنه، كما أن أكثر الأشياء التي يصرف عليها كثيرا هي الملابس خاصة التيشيرتات.

مش بعرف أسامح ومش بحب حد ينتقدني

وواصل: «فيه عادات كتيرة فيا نفسي أغيرها، بتكلم كتير عن نفسي، مش بعرف أسامح، مش براعي المشاعر، يعني ممكن أقول لواحدة إنتي تخنتي أوي، ومش بستحمل النقد ومش بحب حد ينتقدني، وبحس بيبقى فيه سوء نية للنقد، كل دي عادات فيا عاوز أغيرها».